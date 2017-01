Guus Hiddink looft Simons: "Hij was op weg naar Feyenoord, maar ik wilde hem er zo graag bij"

TOMAS TAECKE

Zonder zijn andere trainers te kort te doen, is Guus Hiddink (70) wellicht de grootste coach waarmee Timmy Simons ooit heeft samengewerkt. De ex-trainer van onder andere Real Madrid, Chelsea en Oranje heeft ook op zijn beurt niets dan lovende woorden over de middenvelder die hij in 2005 naar Eindhoven haalde: "Hij was toen bijna rond met Feyenoord, maar ik wilde hem er zo graag bij."

Man van de cruciale momenten Hiddink kan haast niet geloven dat Simons zondag voor de duizendste keer het veld oploopt: "Dat is echt exceptioneel. Een paar keepers hebben het wellicht ook gedaan, maar als speler is dit fenomenaal. Niet alleen verzamelde hij al die wedstrijden, ook levert hij vandaag nog steeds een bijdrage met zijn prestaties."



Hiddink bracht de titel terug naar Eindhoven, een kampioenschap waar Simons een groot aandeel in had: "Timmy was een fantastische atleet, maar ook door zijn persoonlijkheid had hij een hele grote invloed. Niet door opvallend en duidelijk aanwezig te zijn, maar hij zorgde er op zijn manier voor dat de mensen automatisch goed naar hem luisterden. Hij was erg goed voor de jonge jongens en bracht een prima evenwicht in het team. Op cruciale momenten ging hij ook scoren. Vaak penalty's. Dan kon je al rustig gaan zitten op de bank met de armen over elkaar (schaterlacht). Heeft hij er vorig seizoen twee gemist voor Brugge? Dat geloof ik niet (lacht)."

Man uit de spotlights De inmiddels 70-jarige Hiddink had de grootsten der aarde onder zijn hoede, toch is hij Simons nooit uit het oog verloren: "Hij is me al die tijd heel goed bijgebleven. Ik heb met veel grote jongens gewerkt. Van Romario en Raul tot Bergkamp en Drogba. De vedettes, zeg maar, die altijd in de spotlights stonden. Net die spelers wisten precies hoe belangrijk een type Simons achter hen was. Timmy werd bij ons enorm gewaardeerd. Hij was een brave jongen in de goeie zin van het woord, maar als hij sprak kreeg hij wel oren. Af en toe nam hij het podium en toen werd het stil".