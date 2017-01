Dit zijn de lovende woorden van (ex-)trainers voor Timmy Simons: "Heel moeilijk om ooit nog iemand te vinden die zo'n carrière zal uitbouwen"

Door: Wouter Devynck en Tomas Taecke

1.000 keer Timmy Timmy Simons staat zondag in Gent voor zijn duizendste officiële wedstrijd in zijn carrière. U leest het goed, duizend wedstrijden. In zijn rijkgevulde loopbaan langs Diest, Lommel, Club Brugge (2x), PSV Eindhoven en Nürnberg - én als Rode Duivel - liep de 40-jarige middenvelder heel wat trainers tegen het lijf. Eén voor één hebben ze niets dan lovende woorden over de man die voor een unieke mijlpaal staat.

1. Hoe verklaar je dat hij aan 1000 matchen zit? Jos Daerden (Lommel): "Dat is vooral door zijn ingesteldheid. Die had hij vroeger ook al. Niet alleen de gedrevenheid, ook de ernst. Hij wist goed wat hij moest doen om carrière te maken zoals hij nu gedaan heeft."



Harm van Veldhoven (Lommel): "Dat kan enkel door goed te trainen, een goeie verzorging en een enorme drive om altijd het maximum eruit te halen. Dat zat er al in toen hij bij Lommel zat. Hoe hij met profvoetbal omging...."



Trond Sollied (Club Brugge): "Hij heeft zichzelf altijd goed verzorgd, waardoor hij amper blessures oploopt. Wat ook meespeelt is dat hij zijn professionele carrière later startte en pas op zijn 24ste naar Club kwam."



Jan Wouters (PSV): "Duizend matchen is echt ongelooflijk. Hij was altijd superfit. Onvoorstelbaar dat hij dat op die leeftijd nog steeds is. Dat kan alleen maar als je honderd procent als prof leeft."



Sef Vergoossen (PSV): "Door een combinatie van een zijn professionele instelling én het geluk dat hij niet geblesseerd is geraakt. Wie een zwaar letsel oploopt, ligt er makkelijk een jaartje uit. Je fysieke gesteldheid is deels ook aangeboren."



Huub Stevens (PSV): "Timmy is als een echte prof ontzettend goed met zijn fysieke gesteldheid omgegaan. Alleen dan verzamel je duizend wedstrijden."



Dwight Lodeweges (PSV): "Bij PSV dacht men dat hij in de nadagen van zijn carrière was en kijk... Wie had dat gedacht?"



Fred Rutten (PSV): "Als je niet voor je sport leeft, hou je dit niet vol. De manier waarop Timmy dat doet is een voorbeeld voor alle jonge voetballers in België en Nederland."



Dieter Hecking (FC Nürnberg): "De verklaring is voor mij dat hij uiterst professioneel leeft, veel karakter heeft, streng is voor zichzelf en een goede familie achter zich heeft."



Michael Wiesinger (FC Nürnberg): "Ik heb maar zes maanden met hem gewerkt, maar nooit zag ik een speler met zo'n karakter en professionele ingesteldheid."



Michel Preud'homme (Club Brugge): "Belangrijk is dat hij een voetballer met kwaliteiten is, anders stellen trainers hem ook niet op. En hij heeft die kwaliteiten nog kunnen verbeteren."



Robert Waseige (Rode Duivels): "De natuur heeft hem verwend. Hij moet zijn ouders danken voor de goede genen die hij heeft meegekregen. Hij heeft een groot uithoudings- en recuperatievermogen, maar is ook mentaal niet kapot te krijgen en verzorgt zich bovendien uitstekend. En er is natuurlijk ook een kleine portie geluk nodig."



Aimé Anthuenis (Rode Duivels): "Hij is amper geblesseerd geweest, maar dat is vooral zijn verdienste, omdat hij er altijd alles aan gedaan heeft om niet geblesseerd te raken. Alles stond in functie van het voetbal."



Georges Leekens (Rode Duivels): "Eenvoudig: obsessie, passie, plichtsbewustheid, professionaliteit."



Roberto Mártinez (Rode Duivels): "Een combinatie van een sterk lichaam en mentale sterkte. Want er zijn spelers die op hun 26ste al uitgeblust zijn. Ik ben echt onder de indruk geraakt van zijn prestaties met Club Brugge. En dan moest ik mezelf eraan herinneren dat hij al bijna 40 was. Het zal heel moeilijk zijn om ooit nog iemand te vinden die een carrière zal uitbouwen zoals Timmy nu mee bezig is."

Jos Daerden. © photo news. Harm Van Veldhoven. © belga. Jan Wouters. © anp.

2. Hoe maniakaal/gedreven is Simons? Jos Daerden (Lommel): "Op gebied van onder andere voeding en hartslagmeters had je vroeger niet veel. Toch gebruikte hij altijd ten volle wat hij aangereikt kreeg."



Harm van Veldhoven (Lommel): "Je merkte dat hij altijd voorop liep. Toen iemand naast hem kwam kijken, had hij daar enorm veel moeite mee. 's Middags ging hij vaak nog helpen in het bouwbedrijf van zijn vader. Dat typeert de onverzettelijkheid van Timmy. Altijd die grenzen opzoeken."



Trond Sollied (Club Brugge): "Hij wil altijd winnen, zelfs op training. Dat op zich toont al hoe superprofessioneel hij ineen zit."



Jan Wouters (PSV): "Hij nam na de training altijd zijn tijd voor verzorging en extra werk. Altijd ging hij als laatste naar huis."



Sef Vergoossen (PSV): "Timmy is een jongen die je nooit hoeft te corrigeren. En zo zijn er maar weinigen. In het kader van op tijd komen, verzorging, het maximale uit een training halen, enzovoort."



Huub Stevens (PSV): "Anekdotes herinner ik me niet, maar ik weet nog dat hij mij als aanvoerder in alles ondersteunde. Toen Nürnberg bij mij informeerde, heb ik hen aangeraden hem zo snel mogelijk te nemen."



Dwight Lodeweges (PSV): "Hij is een brave jongen in de goeie zin van het woord. Doet altijd wat er van hem gevraagd wordt en geeft zich altijd voor de volle procent."



Fred Rutten (PSV): "Hij doet écht alles voor het team. In één van mijn eerste wedstrijden zette ik hem na dertig minuten een rij achteruit. Hij keek niet eens om en deed dat zonder blikken of blozen."



Dieter Hecking (FC Nürnberg): "Hij was zo gedreven dat hij er in de kleedkamer voor iedereen wil staan. Hij toonde zich een echte leider en alle ploegmaats konden bij hem terecht. Zowel sterspelers als bankzitters, zowel ouderen als jongeren."



Michael Wiesinger (FC Nürnberg): "Timmy was altijd gefocust op het voetbal: voor, tijdens en na de training. Hij was op geen enkel moment bezig met andere dingen, elke minuut van elke dag een prof. Voor een trainer is het een geweldig gevoel om over zo'n speler te kunnen beschikken."



Michel Preud'homme (Club Brugge): "Na een match zijn we in het spelershome met zijn allen nog iets aan het eten en dan staat de familie van Timmy daar als enige nog te wachten. Omdat hij nog aan het uitlopen of uitfietsen is."



Robert Waseige (Rode Duivels): "Voor een coach is een speler die het na een match nooit te bont maakt, een geschenk uit de hemel. Hij heeft altijd beseft dat wat na de match gebeurt, even belangrijk is als de voorbereiding."



Aimé Antheunis (Rode Duivels): "Rust is voor hem even belangrijk als trainingsarbeid. En dat is iets wat je niet zo vaak ziet bij een voetballer, toch niet in die mate. Aan de andere kant is hij ook iemand die ging bijtrainen op een vrije dag bijvoorbeeld, anders voelde hij zich niet goed."



Georges Leekens (Rode Duivels): "Hij is én perfectionistisch én een winnaar. Dat maakte dat hij elke training en elke wedstrijd voorop ging in de strijd. En kijk naar zijn lichaam, daar hangt geen gram vet aan."



Roberto Mártinez (Rode Duivels): "De manier waarop hij 's avonds laat mijn telefoontje beantwoordde om op ultrakorte termijn én op terugweg van vakantie zomaar de selectie van de Rode Duivels te vervoegen, is een uniek voorbeeld van hoe een profvoetballer zijn beroep moet uitoefenen. En ook de reden waarom hij nog zolang meedraait."

3. Hoe typeer je de voetballer Simons? Jos Daerden (Lommel): "Timmy is een speler die een trainer als eerste op het bord zet. Wat je met anderen moet doen of tegen anderen moet zeggen, hoef je bij hem nooit te doen. Hij moest zelfs leren fouten maken, zo erg was het."



Harm van Veldhoven (Lommel): "Niet de meest begaafde voetballer, maar wel een enorme fysieke potentie. Altijd in functie van zijn team. Simpelheid is zijn kracht. Altijd ondergeschikt en een enorme winnaarsmentaliteit."



Trond Sollied (Club Brugge): "Timmy maakt andere spelers beter en zo'n spelers vind je niet vaak. Hij cijfert zichzelf volledig weg voor zijn ploegmaats en tegelijkertijd maakt hij zo ook zichzelf beter."



Jan Wouters (PSV): "Ik vergelijk hem als speler met mezelf. Iemand die de balans in het elftal bewaakt en verdedigend denkt waardoor de ploeg aanvallend kan voetballen. Altijd in dienst van de ploeg."



Sef Vergoossen (PSV): "Hij heeft de goeie mentaliteit, hij heeft kwaliteiten en is een leider. Zonder ooit op de voorgrond te treden. Onbegrijpelijk dat hij voor het WK in Brazilië is afgevallen. Zelfs zonder te spelen is hij van levensbelang voor een groep."



Huub Stevens (PSV): "Een echte teamplayer. Altijd daar voor de ploeg, altijd positief. Fantastische speler."



Dwight Lodeweges (PSV): "Timmy is een prima aanvoerder die de groep altijd zal sturen en de mensen altijd zal helpen. Hij is een leider door voorbeeld. Altijd zal hij er staan. Ballen onderscheppen, zijn kracht gebruiken, altijd zijn taken perfect uitvoeren."



Fred Rutten (PSV): "Een echte teamplayer. Hij cijfert zichzelf altijd weg voor de ploeg en dat is zijn grote kracht."



Dieter Hecking (FC Nürnberg): "Een loper, een vechter en een strateeg."



Michael Wiesinger (FC Nürnberg): "Op dat moment speelde ik een 4-1-4-1-systeem, dus was de positie van enige verdedigende middenvelder enorm belangrijk. Maar Timmy hield perfect de balans tussen het defensieve en offensieve."



Michel Preud'homme (Club Brugge): "Ik heb altijd gezegd dat hij een tactisch genie is. Hij kan ook zijn zwakkere punten goed verstoppen. Maar wat veel mensen niet weten of niet zien is dat hij over een grote aanvallende kwaliteit beschikt. De 'One touch Defense pass', daarmee wil ik zeggen dat hij de bal recupereert en met een pas in één tijd de tegenaanval op gang brengt."



Robert Waseige (Rode Duivels): "Hij was de regelmaat zelve. En had psychologisch een enorme impact op het collectieve. De enige individuele acties die hij zich permitteerde, was het nemen van de strafschoppen en daar was hij dan ook uitstekend in."



Aimé Antheunis (Rode Duivels): "Een slimme voetballer, die op het veld het verlengstuk is van de coach. Hij kon verschillende posities aan. Ik herinner me een Lommel-Anderlecht waarbij hij mandekking speelde op Zetterberg en 'Zet' niet aan de bal kwam. Bij de nationale ploeg zette ik hem als centrale verdediger, al vond ik het enige nadeel dat hij geen zware tackle in huis had. Maar daartegenover stond dat hij zelfs op latere leeftijd nog altijd heel wendbaar was."



Georges Leekens (Rode Duivels): "Als voetballer wordt hij vreselijk onderschat. Hij is geweldig in de balrecuperatie, maar hij is ook een persoonlijkheid en een leider die letterlijk en figuurlijk zijn team aanvoert. Een type Franky Van der Elst. Hij maakte spelers én clubs beter. Het volstaat om naar zijn palmares te kijken."



Roberto Mártinez (Rode Duivels): "Een teamspeler. Verdedigend bijzonder sterk. Hij offert zichzelf zonder morren op voor anderen."

4. Zie je een trainer in Simons? Jos Daerden (Lommel): "Dat denk ik wel. Van wat je ziet, zou je meteen 'ja' zeggen. Maar er komen nog een hoop andere dingen bij het trainersvak kijken. Anderzijds denk ik dat hij veel van die kwaliteiten bezit of als aanvoerder ontwikkeld heeft."



Harm van Veldhoven (Lommel): "Dat is een moeilijke. Hij heeft zeker het inzicht, maar het is de vraag of hij iedereen kan raken. Als speler kan je veel dingen in stilte doen, als trainer moet je het overbrengen op de groep. Maar wat hij ook zal doen, hij zal altijd op zijn manier het maximale rendement uit iets halen."



Trond Sollied (Club Brugge): "Daar waag ik mij niet aan, dat hangt volledig van hem af."



Jan Wouters (PSV): "Jazeker. Dat type voetballer heeft gevoel voor het trainersvak. Hij heeft er oog voor. Ook heeft hij de persoonlijkheid om een goeie trainer te worden."



Sef Vergoossen (PSV): "Dat denk ik wel. Hij leest het voetbal goed. Voor mij was hij een verlengstuk op het veld. Toen we Europees voor verrassingen kwamen te staan, gaf ik hem een signaal en stuurde hij meteen bij."



Huub Stevens (PSV): "Zeker en vast! Misschien wil hij eerst wat rust nemen met zijn familie, maar ik zie écht een heel goeie trainer in hem."



Dwight Lodeweges (PSV): "Timmy zou dat heel goed kunnen. Zowel het sociale als tactische aspect, want vroeger gaf hij ook altijd de juiste antwoorden."



Fred Rutten (PSV): "Ja. Hij heeft een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel en is altijd met het spel bezig. Daarom zie ik in hem een toekomstige trainer. Voor een club zou het fantastisch zijn om hem te kunnen gebruiken."



Dieter Hecking (FC Nürnberg): "Ik denk wel dat hij een goede trainer zou kunnen worden, maar de vraag is of hij dat echt wil. (lacht) Volgens mij wil hij nog vijf jaar verder spelen."



Michael Wiesinger (FC Nürnberg): "Absoluut. Als ik met hem praatte over voetbal, had ik altijd het gevoel dat hij het spel goed kon lezen."



Michel Preud'homme (Club Brugge): "Hij heeft zeker het inzicht om het te doen. (glimlacht) Maar de vraag is of hij zo'n leven wil. Ik denk wel dat hij zal opbouwen door eerst het vak te willen leren en niet meteen op hoog niveau aan de slag te gaan."



Robert Waseige (Rode Duivels): "Volgens mij zou hij als trainer al meteen kunnen starten op een hoog niveau. Hij is er zeker klaar voor, want hij is zijn hele carrière lang de allerbeste trainer geweest voor zichzelf. En hij had de intelligentie om altijd de richtlijnen van zijn coaches op te pikken."



Aimé Anthuenis (Rode Duivels): "Ik vergelijk hem met zoveel spelers die ik onder mij gehad hebben en die trainer geworden zijn. Clement, Hasi, Vanderhaeghe, De Boeck, Staelens... Die speelden allen in de centrale as en dachten toen al mee met de coach. Met zijn know-how zou Timmy alleszins niet uit het voetbal mogen verdwijnen."



Georges Leekens (Rode Duivels): "Hij heeft persoonlijkheid, passie, is een noeste werker en ziet het spel goed, dus zou hij het zeker kunnen worden."



Roberto Mártinez (Rode Duivels): "Ja. Je kan niet zover raken zonder dat je je medespelers beïnvloedt. En in de toekomst zal hij dat nog meer kunnen doen vanwege het respect dat spelers voor hem zullen hebben."

