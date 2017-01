Timmy Simons eerste Belg in unieke club van 1.000 matchen: "Ongelooflijk dat er nog zo'n maniak rondloopt"

Door: Wouter Devynck en Tomas Taecke

27/01/17 - 00u00

© photo news.

Duizend wedstrijden. Duizend. 1000. Daar staan zelfs 'Simons-kenners' versteld van. Op zoek naar getuigenissen brachten wij drie van zijn trouwste ploegmaats van bij Club Brugge samen. Gert Verheyen (240 keer met Simons op het veld), Philippe Clement (ook 240 keer met Simons op het veld) en Peter Van der Heyden (239 keer) over hun bewondering voor de prof en de maniak in Timmy Simons.

De begroeting in het restaurant van het viersterrenhotel Weinebrugge, sinds jaar en dag een blauw-zwart bastion, is hartelijk. Als generatiegenoten Verheyen (46), Clement (42) en Van der Heyden (40) elkaar in de armen sluiten, komen vanzelf een hoop mooie herinneringen naar boven. Maar voor dit interview waren we op zoek naar verhalen met Timmy Simons als rode draad. Niet altijd even eenvoudig, maar wel heerlijk eerlijk.



Heren, duizend matchen.

Van der Heyden: (blaast) "Duizend... Dat klinkt wel enorm.. Dat wil ook zeggen duizend keer opladen, duizend keer je schoenen strikken, duizend keer opwarmen, duizend keer stress, duizend keer in je bed liggen 's middags."

Clement: "Het is nóg meer dan dat, hé. Want het zijn niet alleen die matchen. Ook nog eens alle trainingen erbij. Duizend is sowieso uniek op het hoogste niveau. Het zou me verbazen als we dat nog gaan meemaken. Hoeveel is dat bij jou, Gert? Heb je daar een idee van?"

Verheyen: "Geen idee."



We hebben het voor jullie opgezocht. Verheyen 714, Van der Heyden 649 en Clement 573.

Verheyen: "Het zijn er alleszins geen duizend. Wie zou de laatste zijn die de duizend gehaald heeft? Maldini? En Roger Milla, natuurlijk."

Clement: "Die heeft nog een WK gespeeld op zijn 42ste!"

Verheyen: "Internationaal is toch nog iets anders. Ik ben gestopt met de nationale ploeg (in 2002, red.), omdat ik voelde dat ik mijn limiet had bereikt."

© photo news. Jij was 35 toen je stopte bij Club, Gert. Jij bijna 36 bij Beerschot, Peter. En Philippe al 37 bij Germinal Beerschot. Hadden jullie nog langer kunnen doorgaan?

Verheyen: "Ik kan me het niet voorstellen. Fysiek wel, mentaal niet. Trainen, dat ging nog wel. Maar die matchen waren er teveel aan. Dan kan je geen profvoetballer meer zijn, natuurlijk." (schaterlacht) "Neen, de thuismatchen, die vond ik nog wel leuk. Maar voor de twintigste keer naar Charleroi of zo, ik had daar echt geen goesting meer in."

Clement: "Bij mij was dat andersom."

Van der Heyden: "Bij mij ook. Maar Gert, als je zo begint te denken, dan is het..."

Verheyen: "... voorbij."

Van der Heyden: "Dan kan je je niet meer opladen. Ik had nog wel willen verlengen bij Beerschot, maar dan kwamen de geldproblemen en was het gedaan met de club. En er waren niet overmatig veel ploegen die interesse hadden om me over te nemen. Dus ben ik maar bij FC Knokke gaan spelen."

Clement: "Toen ik bij Germinal Beerschot zat, kwam Club Brugge met het voorstel om beloftencoach te worden en ben ik daarin gestapt omdat het een grote ambitie van mij was. Ik had nog een jaar kunnen doordoen, maar wel niet meer op het niveau van ervoor op Club. En dat irriteerde me ook. Maar het had wel nog gekund."

Verheyen: "Als je altijd het gevoel hebt gehad dat je op het veld zélf de forcing kon voeren en een match kon beslissen en opeens verandert in 'Ik doe hier nog mee, maar ik heb geen impact of invloed meer op het resultaat...' Dan wordt het moeilijk. Er zijn er die dat wel kunnen verdragen, die bollen nog drie jaar mee en gaan ergens op de bank zitten om nog wat geld te pakken."

Heeft zijn overstap naar het buitenland iets te maken met het feit dat Simons zolang doorgaat?

Verheyen: "Dat helpt. (kijkt richting Van der Heyden) Jij hebt dat ook gedaan hé? Eerst naar Duitsland en terug naar Club."

Van der Heyden: "Had jij dat gedaan, was het misschien ook een ander verhaal geweest. Dan had je niet gezegd: 'Pfff... Voor de twintigste keer naar Charleroi.'"

Verheyen: "Dat kan.. ik had alles gezien hé."

Van der Heyden: "Zeker als je heel je leven in dezelfde competitie speelt. Uiteindelijk zijn er bij een terugkeer toch nieuwe uitdagingen om er vol tegen aan te gaan. Af en toe heb je die extra boost nodig."

Clement: "Het was voor jou ook altijd de strijd tussen Club en Anderlecht, af en toe Standard ertussen. De laatste jaren is er toch veel veranderd met het play-offsysteem, de nieuwe stadions."

Van der Heyden: "Ik vind het jammer, Gert. Een buitenlands avontuur had in je carrière moeten zitten. Dat is de max."

Verheyen: "Ik kan er niet over meespreken. Ik weet niet wat ik gemist heb. (knipoogt) Er zijn ook heel veel mooie vrouwen die ik niet gehad heb, hé." (alledrie in een deuk).

Clement: (komt niet bij) "Dat wordt de titel van het artikel volgens mij." © photo news.

We zullen het op Simons houden. Hoe verklaren jullie dat hij fysiek zo sterk blijft?

Verheyen: "Iedereen zegt altijd dat je fysiek goed moet zijn om zolang mee te gaan. Dat is natuurlijk waar, maar je moet in de eerste plaats ijzersterk zijn in je hoofd. Anders kun je dat al niet volhouden. Goesting blijven hebben, zoals ik al zei."

Clement: "Het is een combinatie van beide. Bij jou was de goesting weg, Gert. Bij anderen is het toch gewoon het lichaam die niet meer mee kan. Bij Timmy is het duidelijk een combinatie van de twee. Hij is mentaal sterk, maar heeft ook een ongelooflijk sterk lichaam."



Dat viel nog te zien op de voorbije winterstage met Club in Spanje. Clement (knikt): "Zijn fysieke testen waren bijzonder goed. Bij een recuperatietest was hij anderhalve minuut na de inspanning de derde best recupererende van de hele groep. En bij een sprinttest waarbij je rond kegeltjes eerst links en dan rechts moet terugkomen, was hij ook derde."

Verheyen: "Dat is dan een test op snelheid en wendbaarheid?"

Clement (knikt opnieuw): "Dan is je lichaam gewoon heel sterk. Het zegt ook meer over hem dan over de rest, want bij Club is het toch een kwalitatief sterke groep. We doen die testen elk jaar twee keer en in vergelijking met drie à vier jaar geleden, zijn die testen gewoon heel goed."

Van der Heyden: "Doet hij op training nog alles mee?"

Clement: "Alles." © photo news.

Zoals vroeger.

Van der Heyden: "Ik weet niet hoe het nu is, maar in onze tijd kon hij absoluut niet verdragen dat er bij het uitlopen de dag na een match iemand anders voorop liep. Híj moest dan ook vooraan lopen. Keer op keer. Zijn gebetenheid en zijn wil waren ongelooflijk."

Clement: "De sterkte van die groep toen, was dat je veel jongens had die zo waren..."

Van der Heyden: "Pfff... Soms werd ik wel ambetant als ik steendood was en hij weer op kop liep. Dan vroeg ik hem wel eens: 'Heb je nu eens nooit géén goesting? Maar dan kroop hij als een gek op die crosstrainer of ging extra lopen. Ik moet wel toegeven: met zo'n attitude, sleur je altijd een paar anderen mee. Dan gingen wij ook maar ons best doen."



Doet hij dat nu ook nog, Philippe?

Clement: "Af en toe zeggen we eens dat hij bij een namiddagtraining niet moet meedoen. Maar hij heeft er nog geen enkele laten schieten. Het is wel twee keer gebeurd dat hem verplicht hebben om een loopvorm na een training over te slaan. Dan is hij daar toch lastig over."

Verheyen: "Hij beschouwt dat als: 'Je bent te oud."

Clement: "Ok, maar we moeten toch kijken naar de belasting. Andere spelers die ouder worden, hebben er wel deugd van om eens te rusten."

Verheyen: "Hij wil niet anders benaderd worden."

Van der Heyden: "En het gewoon blijven tonen."

Verheyen: "De cijfers bewijzen ook dat hij het nog kan. Als ik Philippe bezig hoor over die testen."

Clement: "Velen denken dat hij het op karakter doet, en dat ís ook een groot stuk van het verhaal, maar de cijfers tonen dat ook de motor er nog is."

© photo news. Hij heeft ook amper blessures gekend.

Van der Heyden: "Ik kan me er alleszins geen lange herinneren. Om aan duizend matchen te komen, is het ongelooflijk belangrijk dat je lichaam intact blijft. Van het moment dat je ergens gekwetst raakt, zit je met een deficit. Dat kost dan weer training en tijd om te herstellen." Clement: "Ik denk dat hij daar het meeste schrik voor heeft. Van nu nog een serieuze kwetsuur op te lopen en te moeten terugkeren. Je ziet de laatste jaren wel dat het voor hem moeilijker is om na een rustperiode terug op gang te komen."



Zit het feit dat hij nooit of zelden geblesseerd raakt, puur in de genen?

Verheyen: "Het begint bij je gestel. Er zijn er die hun voet omslaan door in het bos te gaan lopen. Dat heeft hij nooit gehad."

Clement: "Het heeft zeker ook te maken met zijn manier van spelen. Timmy kan goed inschatten wanneer hij wat doet. Hij weet welke duels hij moet aangaan en welke niet. Wanneer hij vol voor een bal moet gaan en wanneer hij een afwachtende positie moet innemen. Hij is daar altijd heel verstandig in geweest en heeft nooit onbesuisde dingen gedaan op een veld. Jonathan Blondel bijvoorbeeld, heeft vaak zichzelf geblesseerd door zijn onbesuisdheid in duels. Timmy zal dat niet tegenkomen."

Verheyen: "Vandaar ook dat hij weinig kaarten pakt. Hij maakt wel foutjes, maar nooit geen zware."

Van der Heyden: "Philippe zegt het goed: ik heb Timmy nooit een zotte tackle zien doen. Hij loste het op andere manier op. Dan beperk je het risico om jezelf te blesseren toch al voor een groot stuk. Het is een combinatie van beide. Slim spelen en een sterk lichaam." © photo news.

Waar haalt hij zijn motivatie vandaan volgens jullie?

Van der Heyden: "Ik ben er zeker van dat de resultaten van zo'n fysieke testen hem extra motiveren."

Clement: "Voor Timmy was het gegeven dat Club zo graag kampioen wou spelen ook een grote motivatie. Alsook het Champions Leagueverhaal. Je zoekt altijd wel naar een nieuwe uitdaging, zeker op het einde van je carrière. (denkt na) Waardoor hij misschien ook zijn frisheid kan bewaren, is dat hij thuis nooit veel met voetbal is bezig geweest. Daags na een Champions Leaguespeeldag waren wij daar in de kleedkamer onderling over bezig. Timmy had nooit een match gezien. Hij keek geen voetbal thuis. Als je telkens terug kan plooien in je privé, kan dat wel helpen."

Van der Heyden: "Mmm... Doe het maar, elke keer opnieuw de klik maken. Hij is ook met zoveel dingen bezig. Zijn immobiliën, het veldrijden. Hoe doe je dat op het allerhoogste niveau? Fysiek én mentaal, hé."

Clement: "Volgens mij is die afwisseling net plezant. Hij zal na zijn voetbalcarrière ook altijd bezig zijn. Ik zie hem nu niet stoppen en de hele dag ergens in de zon koffie drinken. Timmy is gewoon een werker, dat zit in zijn natuur. Altijd meer en beter willen."

Van der Heyden: "Dan gaat hij na de training toch ook niet thuis in de de zetel zitten." Clement: "Jawel, hij gaat eerst een paar uur in zijn bed om te rusten. Anders hou je dat niet vol."

Van der Heyden: "Dat is iets dat ik nooit heb gekund."

Clement: "Het is nochtans wel een sleutel om zo'n lange carrière te maken."

Verheyen: (glimlacht) "Ik heb dat altijd misbruikt om niet te moeten afwassen en zo."

Clement: "Je werd altijd moe na het eten. Een 'klopke'."

Verheyen: "Sorry, schat, ik moet rusten." (hilariteit)

Is Simons maniakaal?

Verheyen: "Dat denk ik wel. We zien niet wat hij er thuis voor doet, dat hebben we nooit geweten, maar ik denk alles. Je moet voor een groot stuk ook maniakaal zijn om het zolang vol te houden. Als je jezelf teveel zottigheden permitteert is het rap voorbij. Hij zal dat dus niet veel gedaan hebben."

Clement: "Elke dag alles geven, weten wat je ervoor moet doen of laten. En die discipline ook al die jaren aanhouden, dat is allesbehalve evident."



Onlangs gaf hij zich bij ons in een interview een zeldzame keer bloot. Hij had spijt dat hij in zijn carrière te weinig aandacht aan zijn familie en vrienden had besteed.

Verheyen: "Dat kan niet anders. Het ís een opoffering."

Clement: "En op een bepaald moment komt dat besef."

Verheyen: "Ik kon ook voor een bepaalde periode alles aan de kant schuiven, maar daar stond tegenover dat het er daarna wel opeens allemaal uit moest. Gewoon iets ter compensatie. Dan was dan extreem het tegenovergestelde als in de maanden voordien. Bij veel atleten is de opoffering recht evenredig met de excessen achteraf. Of na een aantal maanden, of na hun carrière. Ik kan me niet inbeelden dat dat een gevoel is dat ooit bij Timmy opkomt. Dat hij zegt 'En nu laat ik me eens hélemaal gaan'. Ik denk niet dat dat in hem zit. Of dat hij er nood aan heeft." Gefeliciteerd door Waligora toen hij scoorde voor Lommel tegen Anderlecht. © isosport.

Hebben jullie hem nooit extreem zat gezien of zo?

Verheyen: "Nooit."

Van der Heyden: "Pas op, hij dronk af en toe iets mee, hé. Maar de dag nadien was het alsof er niets aan de hand was. En ging hij er opnieuw vollebak tegenaan. Vooraan lopen, hé. (grijnst) Terwijl ik wel eens vanachter liep... Kapot wegens te weinig slaap. En te veel pinten, natuurlijk." (gegniffel bij alledrie)



Komaan, wat was zijn minst professionele moment?

Verheyen: "Ik kan me geen enkele avond voorstellen dat we uitgingen of iets te vieren hadden en dat we hem moesten intomen. Nooit, echt nooit."

Van der Heyden: "Ik ook niet."

Clement: "Ik kan me geen moment voor de geest halen dat hij buitensporig was."

Verheyen: "Zelfs niet eens onnozel doen in de kleedkamer. (grijnst en kijkt naar Van der Heyden) Of zo eens een hogedrukslang in één zijn kont steken."

Van der Heyden: (lacht luidop en kijkt terug naar Verheyen) "Dat deed ik dan wel."

Clement: "Eén keer."

Van der Heyden: "Een tweede keer ging ik niet overleefd hebben. Ik denk niet dat veel mensen dat verhaal kennen."

Verheyen: "Dat was een spontaan lavement. Ik heb er drie dagen last van gehad. Gevaarlijk wel, achteraf gezien."

Van der Heyden: "Alles was toch proper hé." (algemene hilariteit)

Clement (provocerend) "Dat jullie hier nog samen kunnen zitten..."

Van der Heyden: "Zulke dingen zou Timmy dus ook niet doen."

Verheyen: "Maar je zou het ook niet met hem moeten doen."

Clement: "Hij is op veel plaatsen kapitein geweest. Het type van 'leading by example', hij geeft het voorbeeld."

Verheyen: "Hij had altijd wel een mening, maar alleen als je hem ernaar vroeg."

Clement: "Ruzie kon je ook niet hebben met hem."

Van der Heyden: "Hij beet altijd op zijn tong. En dan was hij weg en deed hij zijn ding." © photo news.

Wat is meest open dat jullie hem ooit zagen?

Verheyen: "Ik heb hem nooit echt open gezien."

Van der Heyden: "Zelfs ik niet en ik stond het dichtst bij hem. We hebben de meeste uren doorgebracht, omdat we vaak samen op afzondering sliepen. Maar ik zag nooit het achterste van zijn tong."

Verheyen: "Ik heb met hem op het WK in Japan geslapen... Maar ik heb er geen enkele herinnering aan."

Van der Heyden: "Ik herinner me zeer veel momenten van samen zijn, maar ook niets meer dan dat."

Verheyen: "Ik ben zelfs niet zeker dat het met hem was. Dat zegt al genoeg. Wat hebben we tegen elkaar gezegd die drie weken?" (lacht)

Van der Heyden: "Ik weet zelfs niet of ik meer weet dan anderen."

Clement: "Ah? Daar gingen wij altijd van uit."

Verheyen: "Inderdaad."

Van der Heyden: "Bwah... Ik weet wel sommige dingen, maar niets van de liefde, financiën of dromen."

Verheyen: "Filosoferen?"

Van der Heyden: "Ook niet."

Clement: "In die periode waren wij altijd samen, hé, Gert? We wisten vaak meer van elkaar dan van onze vrouwen. Met de Europese matchen en de nationale ploeg sliepen we ook meer samen dan dat we thuis waren." (Verheyen schiet in de lach)

Clement: "Wat zit je nu te lachen?"

Verheyen: "Er was ook veel dat mijn vrouw niet mocht weten, hé. (opnieuw algemene hilariteit) Neen, serieus, Timmy is nog altijd samen met zijn vrouw: dat is op zich al een prestatie. En dat kunnen wij drieën niet zeggen." © photo news.

Is hij vatbaar voor kritiek?

Clement: "Misschien, maar hij zal het niet laten blijken. Als er echt negatief gesproken wordt over hem, zal hij dat toch even aanhalen. Maar het is niet zo dat zijn houding dan verandert. Het is geen extra motivatie om zich te tonen."

Verheyen: "Als je daar motivatie moet uithalen, speel je ook niet tot veertigste."



Moet hij stoppen na dit seizoen? Moet hij stoppen op een hoogtepunt?

Clement: "Wat is een hoogtepunt? Dan had hij vorig jaar moeten stoppen met de titel."



Tenzij Club straks opnieuw kampioen wordt, natuurlijk.

Clement: "Dat weet je niet voor het seizoen natuurlijk. Als hij zich nog goed voelt en blijft presteren, moet hij niet stoppen op een hoogtepunt. Ok, er zijn grote spelers geweest, zoals Jan Ceulemans, die een paar maanden ver in een nieuw seizoen moesten stoppen door een blessure. Maar wie weet dat later nog? Ik denk dat je moet doordoen zolang lichaam en geest goed zijn en je club tevreden is over je prestaties."

Van der Heyden: "En je vooral niet aantrekken van wat anderen zeggen."



Deden jullie dat?

(alledrie in koor) "Neen."



'Is hij wel nog goed genoeg?' is elk seizoensbegin de weerkerende vraag.

Clement: "Daar heeft hij al honderd interviews over gegeven. Dat was bij ons ook een weerkerende vraag. Het hangt van jezelf af. Als je club niet tevreden is, ok, anders..."

Verheyen: "Het hangt ook van de resultaten van de ploeg af. Als ze goed spelen, zegt niemand: 'Ah, ja. Daar doet er ene mee van veertig jaar.' Als je drie keer verliest, is dat het eerste wat ze zeggen. Dat Simons te oud is. Terwijl als hij slecht speelt, dat ook niet meteen door zijn leeftijd komt. Er zijn er van 26 jaar die ook af en toe een rotslechte match spelen." © photo news.

In de kleedkamer wordt hij nu als 'den Ouwe' bestempeld. Is dat jullie ook ooit overkomen?

(opnieuw in koor) "Neen."

Clement: "Ik had dat niet kunnen verdragen. Het verbaast me dat hij er zo goed mee kan omgaan."

Van der Heyden: "Mij niet. Hij kan dat naast zich neerleggen en doet zijn zin."

Clement: "Misschien wel. Anderzijds is hij wel begaan met zijn imago. Nu, het zijn ook jongens waarmee hij een sterke band heeft, die hem zo noemen. Mochten het anderen zijn geweest, dan had hij het er wellicht moeilijker mee gehad."

Van der Heyden: "Ik vind het een compliment als ze dat zeggen. Je loopt er nog en hebt veel aanzien. Bovendien staat hij er wel elke match. Dan zouden ze dat van mij ook mogen zeggen. Zo redeneert hij ook."

Kunnen jullie zich een match voor de geest halen waarin hij écht top was?

Van der Heyden: "Ook dat niet. Hij speelde zijn eerste match zoals elke andere. Ik kan er geen één opnoemen die er uitstak."

Clement: "Dan hebben we het weer over regelmaat."

Verheyen: "Je kan ook nooit een match zeggen waarin hij heel slecht was."

Van der Heyden: "Door de manier waarop hij speelt kán hij ook niet heel goed of slecht zijn."

Verheyen: "Wat ik wel onthoud, is hoe hij tegen Gent eens op Moses Simon speelde. Een moeilijke opdracht, omdat Simon ook voortdurend uitweek naar de kant. Maar dat hij in die wedstrijd zo'n concentratie en fysiek toonde, vond ik heel straf."

Clement: "Dat is één van zijn grootste kwaliteiten, dat hij heel goed kan uitvoeren wat er gevraagd wordt en kan spelen in functie van al de rest. Hij is nooit de spelmaker geweest, hé. In onze periode onder Sollied (2000-2005, red.) waren de backs meer aanvallers dan verdedigers en was hij altijd de corrigerende factor. Dat is ook de reden waarom we hem hebben teruggehaald. Omdat we iemand zochten die dat kon. Heel veel middenvelders spelen voor zichzelf en nemen minder de posities over. Michel heeft het gezegd hé: Timmy is een tactisch genie. Hij snapt heel snel wat een coach vraagt. Door zijn 20 jaar ervaring herkent hij heel snel een situatie, hij heeft het allemaal al eens meegemaakt. Hij weet perfect wanneer hij moet doordekken of wanneer hij tussen de verdedigers moet komen. En dan zijn coaching, hoe hij andere spelers goed zet."

Van der Heyden: "Ik had altijd het gevoel dat hij perfect wist wat hij kon en dat was genoeg. Voor een match bespraken we op onze kamer vaak de wedstrijd. 'Gaten opvullen, Simon', zei ik dan. 'Gewoon geen ballen raken en kilometers malen.' Vaak zei hij dat zelf ook, maar dan met een kwinkslag. Het stoorde hem wel ergens - daar ben ik zeker van, maar hij schikte zich in die rol. En je kan inderdaad geen betere vinden. Als er in een ploeg niet zo iemand is die dat wil, heb je miserie."

© photo news. Hij zorgt voor het evenwicht.

Van der Heyden: "Hij was er ook toe bereid. ik zou dat niet doen, hoor."

Verheyen: "Nu nog hé, voor gasten die soms tien jaar jonger zijn."

Van der Heyden: "Dat is zijn rol. Hij gaat geen passes van zeventig meter geven. Ik hem zelfs nooit weten dribbelen. Hebben jullie hem ooit zien dribbelen?"

Verheyen: "Neen."

Clement: "Het zal wel eens gebeurd zijn, maar het is niet iets dat regelmatig in zijn spel zit."

Van der Heyden: "Simpele balletjes wel: een snelle tik, altijd aanspeelbaar."

Clement: "Op dat gebied is hij de laatste jaren zelfs beter geworden dan in die periode. Voetballend doet hij meer dingen dan in de periode met Sollied."

Van der Heyden: "We lachten er samen veel mee. 'De Simon'. Zeg slettenbak', zei ik dan. Zo noemden wij mekaar altijd. 'Weer niet veel gedaan, hé? Hij antwoordde: 'Neen, neen. Lopen, hé', ik heb maar drie ballen geraakt'. Waarop ik zei: 'Dat is goed, jongen.'"

Verheyen (kijkt naar Clement en samen schieten ze in de lach): "Zet je in het artikel heel goed erbij dat het Van der Heyden is die dat allemaal zegt. Wij hebben daar niets mee te maken."

Van der Heyden (lacht): "Ach, 'de Simon' weet dat ik zo'n dingen zeg, jong."