Hoezo, Lex Immers lijkt geen familieman? "Nooit in disco, altijd thuis bij mijn kinderen"

Wouter Devynck

13/01/17 - 06u15

Bull's eye! Met Lex Immers (30) lijkt Club meteen een voltreffer te pakken te hebben. De verlichaming van 'No Sweat, No Glory', die ook nog eens vlot scoort. In een exclusief interview met Het Laatste Nieuws vertelt hij over zijn komst naar Brugge, zijn passie voor ADO Den Haag én zijn band met blauw-zwart.

"Mijn indruk van Club was altijd heel groot", zette je op Twitter. Hoe heb je de club leren kennen? "Mijn vader nam me al van kleinsaf mee naar 'Midden Noord', dé tribune van ADO Den Haag, FC Den Haag vroeger. Door de vriendschapsband die de fans met Club hebben, ben ik wel vaker naar Brugge gekomen. Dus toen ik hoorde dat Club bij de ploegen zat die me wilden (naast Stuttgart, Celtic Glasgow en AZ Alkmaar en FC Utrecht, red), was mijn keuze heel snel gemaakt. Ook al omdat het bestuur mij voorheen al twee keer wilde halen en het contact altijd is gebleven. Dat ik nu bij Club speel vind ik héél mooi. Vooral omdat het ergens in mijn hoofd zat dat ik na mijn contract bij Cardiff gewoon terug zou keren naar ADO. Mijn hele familie ademt FC Den Haag uit, ik ben ermee opgegroeid."

© belga. © rv.

En je hebt zelfs een tattoo van een ooievaar, het clublogo, in het groot op je rug.

"Die tattoo had ik al gezet voor ik prof werd. Ik was 17."



Je bent een familieman?

"Absoluut. Ik houd ervan om leuke dingen te doen met onze drie kinderen. Milan is 9, zijn zusje Melin is 6 en ik heb nog een dochtertje van 8 weken: Milou. Ik ben altijd thuis. Je zal mij 's avonds laat niet in een discotheek vinden of ergens op straat. Daarom denk ik ook dat ik als voetballer dit uit mijn carrière heb gehaald. Als ik een andere levenswijze had gehad, had ik wellicht gewoon bij ADO gespeeld. Meestal lig ik om 22u in bed, soms zelfs om 20u. Dan kijk ik met mijn vrouw Kelly naar soaps als 'Goede Tijden, Slechte Tijden' of 'Utopia'. In het begin vond ik dat helemaal niet leuk. Maar nu ken ik alle personages en ben ik er eigenlijk aan verslaafd. (onderbreekt zichzelf) Het is anderhalf uur rijden van Leidschenveen, ik denk wel dat mijn gezin naar Brugge zal komen wonen."



Met respect, je ziet er wel niet uit als een familieman, met je lijf vol tatoos en zo...

"Dat was een probleem in het verleden en ook nu nog af en toe. Mensen die mij niet kennen, hebben vaak vooroordelen. Toen ik bij Feyenoord arriveerde, stapte de materiaalman na twee weken op mij af. 'Niet te geloven, maar jij bent gewoon normaal!' (glimlacht) Zo ben ik. Natuurlijk zijn er in het verleden wel eens dingen gebeurd. Maar als je ouder wordt, krijg je ervaring en word je volwassen."



