Club wint tweede oefenpot dankzij prachtgoals van Vossen en Vormer, ook Wesley pikt zijn goaltje mee

Door: Wouter Devynck

12/01/17 - 19u45

video Na het gelijkspel tegen het Duitse nummer 15 Werder Bremen, deze keer winst tegen het nummer 8 Freiburg. Net als eerder Bremen, trad ook Freiburg met een halve B-ploeg aan, al presenteerden de Duitsers zich een stuk beter dan hun voorgangers. De 0-1 was niet eens onverdiend, maar nog voor rust zette blauw-zwart die situatie recht met treffers van Vossen en Vormer. De één al mooier dan de ander en allebei van een eind buiten de zestien. De Limburger besloot met een harde streep in de hoek, de Nederlander met een hoog vallend schot in de winkelhaak.

© photo news. © photo news.

In de tweede helft was het Wesley die kon scoren, iets wat hij dit seizoen nog niet deed in een officiële match. Niet toevallig was de aangever Palacios met een uitstekende voorzet, nadat die zijn man uitspeelde. De Colombiaanse flankverdediger liet deze week op training knappe dingen zien en lijkt op de rechtsachter geen onaardig alternatief voor de geblesseerde Van Rhijn. Daarvoor had Butelle zijn ploeg al twee keer rechtgehouden, daarbij ook één keer geholpen door de paal. Aan de overkant hield de Duitse keeper Diaby en Touba nog van een goal.



Zaterdag terug naar België

Zo werd het een verdiende zege na een goede match. Daarmee kan Michel Preud'homme niet anders dan tevreden zijn, na eerder al de goede prestatie tegen Bremen. En dat bovenop een uitstekende trainingsweek, enkel het uitvallen van Van Rhijn was een domper. Vandaag traint Club nog twee keer, zaterdag is de tiendaagse winterstage afgelopen en gaat het 's middags terug richting België.