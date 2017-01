Club Brugge legt German Mera vast voor volgend seizoen

Door: redactie

12/01/17 - 10u11 Bron: Belga

Landskampioen Club Brugge heeft met het Colombiaanse Deportivo Cali een overeenkomst bereikt omtrent de transfer van de Colombiaan German Mera. De 26-jarige centrale verdediger tekende een contract tot 2019, met optie voor twee bijkomende seizoenen, en komt volgend seizoen naar het Jan Breydelstadion. Dat maakte Club Brugge vandaag bekend.

Eerder deze maand rondde de competitieleider al vier wintertransfers af. Bij Deportivo Cali plukte blauw-zwart eveneens de Colombiaanse flankverdediger Helibelton Palacios weg. De 23-jarige international ondertekende bij blauw-zwart een contract tot 2020, met optie op een bijkomend jaar. Hij sloot zaterdag al aan bij Club op de traditionele winterstage in het Spaanse Sotogrande.



Zaterdagochtend werd al de komst van Lex Immers aangekondigd, na sterkhouder Ruud Vormer, de momenteel geblesseerde Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil al de vierde Nederlander in de Brugse kern. Vorige week tekenden spits Carlos Strandberg en doelman Ethan Horvath in het Jan Breydelstadion.