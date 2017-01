Bekijk hier de goal waarmee Immers debuut bij Club opluisterde in oefenpot tegen Werder Bremen

Wouter Devynck

9/01/17 - 19u59

video Eerste oefenmatch van de winterstage en meteen kwamen de vier nieuwkomers in actie. Tegen Werder Bremen, pas vijftiende in de Bundesliga, liet Immers zich opmerken met een doelpunt.

De ploeg die Preud'homme in de eerste helft opstelde, leek verdacht veel op zijn type-elftal. Enkel de geblesseerde Van Rhijn ontbrak. In afwezigheid van de Nederlander, pakte Preud'homme uit met het trio Engels-Poulain-Denswil achteraan. Tegen een Werder Bremen dat hoofdzakelijk met bankzitters aantrad - het had eerder op de middag al een oefenmatch gespeeld tegen Karlsruhe, was dat meer dan voldoende om te domineren. Al bleven de kansen al bij al beperkt. Nadat Vanaken eerst te flauw had besloten, dwong Engels de Duitse keeper na een kwartier tot een eerste save. De beste kans kwam enkele minuten later. Na een knappe ren en dito schot van een actieve Izquierdo, moest Drobny alles uit de kast halen om de 1-0 te voorkomen.



Na rust bracht Preud'homme een bijna volledig nieuw elftal tussen de lijnen. Enkel Björn Engels, autoritair achterin, bleef staan. Mét de vier nieuwkomers en een hoop jongeren, ging de leeftijd opeens drastisch naar beneden. Van de nieuwelingen viel nog maar weinig te zeggen. Doelman Horvath moest amper in actie komen. Palacios deed het als rechtsachter zeker niet slecht en met Engels had hij een goede gids naast zich. Een kwartier voor tijd zwierde de Colombiaan een goede voorzet voor doel, maar aanvallende middenvelder Immers besloot op de keeper. Even daarvoor had de Nederlander trouwens een kopbal verkeerd op het gezicht gekregen en had hij zelfs even verzorging nodig. Voor de rest toonde Immers zich niet zo houterig als hij weleens voorgesteld wordt. Strandberg tenslotte, gestart als linksbuiten, liep veel, maar raakte (te) weinig bal.



Tien minuten voor tijd werd de jonge verdediging uitgespeeld en zette Eggestein de 0-1 op het bord. Niet toevallig nadat Engels was vervangen. In zijn plaats kwam Verburgh (18). Een onverdiend verlies zat eraan te komen, maar dan haalde Immers zijn scorend vermogen naar boven. Samen met zijn grinta de reden waarom hij werd gehaald. Een stevig schot resulteerde in de 1-1 en werd gevolgd door een oerschreeuw.



Club Brugge:

1ste helft: Butelle; Engels, Poulain, Denswil; Cools, Simons, Vormer, Vanaken, Izquierdo; Refaelov, Vossen

2de helft: Horvath; Palacios, Engels (75' Verburgh), Lemoine, Touba; Pina, Claudemir, Immers; Vlietinck, Strandberg, Wesley