Kersverse aanwinst Club (kwam) samen met ex-trainer Anderlecht in opspraak: "We gaan op Jodenjacht!"

Door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 06u15

video De wintermercato draait op volle toeren en bij de Belgische clubs valt vooral de transferactiviteit bij Club Brugge op. Met Ethan Horvath, Carlos Strandberg, Helibelton Palacios en Lex Immers haalde blauw-zwart al vier versterkingen binnen en vooral laatstgenoemde zou weleens een serieuze aanwinst kunnen zijn met flink rendement op korte termijn. Al is de 30-jarige Nederlander geen onbesproken figuur.

© Photonews. © Photonews.

We draaien de klok bijna zes jaar terug naar maart 2011. De fysiek sterke Immers, die ook geregeld zijn goaltje meepikt, is op dat moment aan de slag bij ADO De Haag. Na een onverhoopte 3-2 overwinning tegen grote rivaal Ajax liet de aanwinst van Club Brugge zich in het bijzijn van ploegmakker Charlton Vicento en trainer John van den Brom (ex-Anderlecht) volledig gaan tijdens een viering met een meute ADO-fans. "We gaan op Jodenjacht", klonk het spottend. Een duidelijke verwijzing naar de bij- en scheldnaam van de Amsterdamse vijand. Al is het natuurlijk vooral het aangebrande WOII-randje dat voor ophef zorgde.



4 matchen schorsing

De taferelen in het supportershome werden door diverse fans opgenomen en verspreid op het internet en dat was niet naar de zin van de Nederlandse voetbalbond. Ondanks de excuses van Immers werd hij alsnog voor vier wedstrijden geschorst. "Als ik dat liedje zing, bedoel ik dat we Ajax willen verslaan. Niets meer en niets minder. Ik heb het dus helemaal niet over een bevolkingsgroep", klonk het toen bij de geschrokken ex-speler van Feyenoord en Cardiff. "Er werd vanalles gezongen en ik heb niet klakkeloos mee geschreeuwd met alle liedjes. Agressieve teksten heb ik genegeerd, maar die leuze leek mij onschuldig. Op en rond het veld heb ik een voorbeeldfunctie, maar als ik thuis ben of ergens tussen de supporters sta, dan ben ik daar niet mee bezig."