Huurling van Club maakt furore in Nederland (en dat gaat niet onopgemerkt voorbij)

Wouter Devynck in San Roque

7/01/17 - 17u05

© pro shots.

Twee winters geleden was hij nog mee met zijn vader op stage met Club Brugge, maar nu moet Stan 'Stakke' van den Buijs het zonder zoon Dario (21) stellen. Die maakt tegenwoordig furore bij het Nederlandse FC Eindhoven en is gegeerd in België en Nederland.

Hoeveel Belgische voetballers van 21 die aanvoerder zijn bij een buitenlandse club kent u? Wel, Dario van den Buijs is de uitzondering op de regel. Sinds onze landgenoot in de zomer van 2015 voor de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven koos, ging het met zijn carrière alleen maar steil bergop. Toen hij in september van dat jaar vast in de ploeg kwam, ging hij er nooit meer uit. In de 54 matchen die hij tot nu toe speelde, was hij bovendien goed voor 15 assists en 6 goals. Als centrale verdediger. Er zitten dan wel wat strafschopdoelpunten bij, maar hij heeft een fantastische trap in huis.



Zo'n cijfers blijven natuurlijk niet onopgemerkt en zo komt het dat heel wat clubs zich roeren om Van den Buijs over te nemen. Hij ligt in Eindhoven dan wel nog vast tot midden 2018, maar in zijn contract staat een clausule waardoor hij voor een gelimiteerd bedrag kan vertrekken. En dat trekt natuurlijk nog meer geïnteresseerden aan. KV Mechelen en Zulte Waregem bevestigden de interesse eerder al, maar nu zouden ook nog andere Belgische clubs hem willen. Lees ook TT: Roma duwt door voor Charly Musonda Junior



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo_news.