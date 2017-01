En daar is transfer nummer vier bij Club: Helibelton Palacios tekent tot 2020

Door: redactie

7/01/17 - 17u40

Helibelton Palacios is al de vierde wintertransfer van Club. © photo news.

En dat maakt nummer vier. Deze middag arriveerde in het Brugse winterkamp in San Roque een nieuwe, weliswaar aangekondigde transfer. Na eerder al doelman Ethan Horvath, spits Carlos Strandberg en middenvelder Lex Immers, is er nu ook Helibelton Palacios (23) die overkomt van Deportivo Cali.

De Colombiaan legde eerder met succes zijn medische testen af en werd deze ochtend vervolgens op de vlieger richting Spanje gezet. De flankverdediger, die zowel links als rechts uit de voeten kan, tekende overigens een contract tot 2020 met optie op nog een extra jaar.



Zijn polyvalentie zal bij het hervatten van de competitie misschien al meteen van pas komen omdat Club op links door de blessure van De Bock en het uitlenen van Bolingoli nog maar weinig alternatieven heeft. Vooral omdat Cools - die nu goed zijn streng trekt als linksachter- in principe nog altijd een rechtsachter is. Lees ook Club strikt vierde Nederlander



