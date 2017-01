Pretoogjes bij Ruud Vormer als het over Gouden Schoen gaat: "Aan anderen om te beslissen of ik favoriet ben"

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 17u45 Bron: VTM Stadion

Bekijk meer video's van Stadion op nieuws.vtm.be

video Nog een dikke maand geduld en dan weten we wie de Gouden Schoen 2016 op zijn schouw mag zetten. Wordt het topfavoriet José Izquierdo? Of zorgt outsider Ruud Vormer voor de verrassing? En wat met killer van Anderlecht Lukasz Teodorczyk? Een van de (top)kandidaten om onze voetbalprijs in ontvangst te nemen liet zich op de luchthaven van Zaventem alvast uit over zijn winstkansen.