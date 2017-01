Club betaalt één miljoen euro voor Zweedse spits... maar leent hem wel eerst uit

Tomas Taecke

Na het aantrekken van Ethan Horvath slaat Club Brugge een tweede keer toe op de transfermarkt. Blauw-zwart kondigt vandaag de komst van Carlos Strandberg aan, al zal de 20-jarige Zweedse centrumspits eerst zes maanden worden uitgeleend. Club maakt ongeveer één miljoen euro over aan CSKA Moskou voor de beresterke belofteninternational.

De kerstmaaltijd is amper verteerd of Club Brugge heeft zijn tweede wintertransfer beet. De 20-jarige bonk Carlos Strandberg tekende gisteren een contract tot 2021 en vertrekt deze middag samen met blauw-zwart op stage richting San Roque. Club betaalt ongeveer één miljoen euro aan CSKA Moskou voor de aanvalsleider van de nationale beloftenploeg van Zweden. Doordat de Bruggelingen met Vossen, Diaby en Wesley over drie centrumspitsen beschikken, is het de bedoeling om Strandberg eerst zes maanden uit te lenen. Blauw-zwart wou Strandberg eigenlijk pas na dit seizoen vastleggen, maar kon zich niet permitteren deze opportuniteit te laten schieten. De Zweed met roots in Mozambique kan na volgende week worden ondergebracht bij clubs in Zweden, Schotland of Spanje, maar Club geeft de voorkeur aan een Belgische afnemer opdat de aanvaller zich kan aanpassen aan onze competitie.



