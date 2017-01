Club legt Amerikaanse doelman vast tot 2020, Bruzzese op weg naar STVV

Tomas Taecke

Horvath stond al een tijdje op de radar van Club en legde in november al zijn medische test af in Brugge. De Amerikaan deed dat op doorreis na interlandverplichtingen met de Verenigde Staten, bij wie hij in oktober in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Cuba zijn debuut als A-international vierde. Horvath droomt van een basisplaats op het WK in 2018 in Rusland, maar moet het voorlopig nog afleggen tegen de ervaren Bradley Guzan (32) en Tim Howard (39), respectievelijk aan de slag bij Middlesbrough en Colorado Rapids (MLS). In twee seizoenen verzamelde de keeper 37 wedstrijden bij de Noorse eersteklasser Molde. Horvath liet zich vorig seizoen vooral opvallen in de Europa League, waarin hij onder andere Ajax twee keer op een 1-1-gelijkspel hield. Club Brugge betaalt ruim één miljoen euro voor de Amerikaan, van wie men bij blauw-zwart verwacht dat hij op termijn kan uitgroeien tot een waardige eerste doelman.