Zou Club Brugge nog op hem rekenen? Jonge spits groeit in Nederland alvast uit tot publiekslieveling

Spitsen hebben ze in Jan Breydel zeker niet te veel. Jelle Vossen, Abdoulay Diaby en Wesley zijn de mannen die voor de goals moeten zorgen, maar enkel eerstgenoemde slaagt er voorlopig in om de netten te doen trillen. En dat doet de hoop bij uitgeleende aanvallers van blauw-zwart misschien groeien. Dylan Seys bijvoorbeeld, de 20-jarige spits probeert zich momenteel in de kijker te spelen bij FC Twente.

En dat lukt aardig voor het jeugdproduct van Club want Seys weet zich stilaan maar zeker door te zetten bij de ex-club van Michel Preud'homme. Hij kwam dit seizoen al acht keer in actie, maar wacht wel nog op zijn eerste doelpunt voor 'De Tukkers'. Een assist afleveren, lukte wel al voor de Belgische aanvaller. Twee weken geleden startte hij nog in de basis in de met 1-2 verloren thuismatch tegen het AZ van John van den Brom. Een week eerder stond Dylan Seys, vorig jaar nog verhuurd aan Hapoel Akko in Israël, ook al tussen de lijnen toen FC Twente een krappe 1-0 stuntzege boekte tegen Ajax.



Aankoopoptie

Vraag is natuurlijk wat de toekomst gaat brengen: een terugkeer naar Brugge? In de 'Krant van West-Vlaanderen' is Dylan Seys redelijk duidelijk en de vraag is ook of de Belgische landskampioen zelf brood ziet in een terugkeer van de talentvolle aanvaller. "Ik heb nog niet met de clubleiding van Twente gesproken, maar dat zal pas voor de laatste maanden zijn. Ik voel mij wel thuis hier en hoop dat de club straks de aankoopoptie licht. En als dat niet het geval is, hoor ik nu al dat er andere ploegen interesse tonen. Voor mijn ontwikkeling is in Nederland blijven niet slecht. Maar tegen een Duitse of Engelse club zeg ik ook geen neen. Je weet natuurlijk nooit met Club Brugge, maar een terugkeer zal niet echt mogelijk zijn, denk ik. In het begin van het seizoen was er nog contact met blauw-zwart, maar nu ik meer speel, hoor ik niemand meer." Intussen is Dylan Seys alvast goed bezig met zich populair te maken bij FC Twente: