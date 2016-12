Stopt Timmy Simons in 2017 of niet? "We bekijken het binnen 2 à 3 maanden"

Door: Glenn Bogaert

30/12/16 - 17u46

Een top- en profvoetballer die ook met zijn zakenneus in het veldrijden actief is, dat is Timmy Simons. De 40-jarige kapitein van Club Brugge was een van de drijvende krachten achter het veldritteam Crelan-Vastgoedservice en ziet zijn topper en uithangbord Wout van Aert vertrekken. Een spijtige zaak vindt hij en tussendoor liet hij op vraag van VTM ook nog een ballonnetje op rond zijn toekomst.

"Ik heb Wout van Aert na de cross vooral gefeliciteerd. Hij heeft het hoofdstuk bij de ploeg op een goeie manier afgesloten. Zo hoort het ook als kampioen. Je hebt het gevoel dat je met een echte topper werkt want Wout brandt van ambitie, dat was vroeger bij mij niet anders. Je ziet aan alles dat hij top is. Hij is gewoon een winnaar en die gaat nu een nieuwe stap zetten naar de ploeg van Nick Nuyens. Het is een nieuwe uitdaging en dat zal hem ook deugd doen."



Mooie uitdaging

Was er dan geen mogelijkheid om een vervolg te breien aan de samenwerking? "Op dit moment niet. De opportuniteit was er voor hem en wie zegt dat hij die kans volgend jaar nog zou gekregen hebben. Daarom heeft hij die kans gegepen. Het is een mooie uitdaging voor iedereen, niet alleen voor Wout van Aert en Tim Merlier maar ook voor ons om te zien hoe we ons als ploeg opnieuw kunnen ontwikkelen, dat is zeer interessant."



Nog seizoen extra?

Gezien zijn drukke agenda met Club Brugge moet Simons veel wedstrijden missen. "Ik kom veel te weinig naar de cross. Onze kalenders passen niet echt goed bij elkaar, maar als ik vrij ben en ik kan gaan kijken, probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Het is een echte passie." En dan de hamvraag: wordt 2017 zijn laatste jaar als voetballer? "Is dat een viske dat je gooit? Ik laat de deur nog altijd op een kier. Als ik mij goed voel en ik voel mij momenteel nog goed... Maar we bekijken het ergens binnen 2 of 3 maanden en dan zullen we een beslissing nemen."