'Joske' organiseert in zijn thuishaven Pereira eigen dancefestival Izquierland

Door: redactie

29/12/16 - 21u29

Het kerstvoetbal is achter de rug, tijd voor een deugddoende en welverdiende winterbreak en voor heel wat voetballers betekent dat meteen op reis vertrekken en genieten van exotische temperaturen. José Izquierdo keerde terug naar zijn thuishaven Colombia - hij sluit pas op 5 januari aan op de winterstage van Club Brugge in San Roque. Daar, in Pereira, organiseerde 'Joske' afgelopen nacht zelfs een eigen dancefestival. Samen met enkele vrienden genoot Izquierdo met volle teugen van zijn eigen feest dat de naam Izquierland meekreeg.