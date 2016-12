Club Brugge overhandigt cheque van 2186 euro aan broers van overleden supporter Emiel

Door: redactie

27/12/16 - 11u26

video

Het was een aangrijpend moment op de slotdag van 'De Warmste Week' van Music For Life: de broers Max en Alfons die bij Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo een cheque van liefst 2186 euro kwamen overhandigen voor de Zelfmoordlijn. Max en Alfons zamelden geld in op de uitvaartplechtigheid van hun broer en Club Brugge-fan Emiel, die drie weken geleden uit het leven stapte. Blauw-zwart hoorde het pakkende verhaal en de Club Brugge Foundation besloot daarop om het ingezamelde bedrag te verdubbelen.



Gisteren kregen Max en Alfons tijdens de kerstmarkt van Club Brugge (onder leiding van presentator Leo Van Der Elst) hun cheque overhandigd. "De afgelopen drie weken waren ontzettend zwaar, maar de immense steun die we gehad hebben, doet deugd. We waren zelf heel verrast dat Club Brugge interesse had in ons project. Dat helpt enorm in ons doel. Het is een heel mooi gebaar en ik wil dan ook de club en de supporters bedanken", zei Alfons.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be