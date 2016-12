Haalt Club meer punten dan bij vorige winterstop?

Tomas Taecke

26/12/16 - 09u02

© RV.

Club Brugge wil vanavond tegen Moeskroen al feestend de winterstop induiken. Als blauw-zwart effectief wint, heeft het daar ook alle reden toe. Een zege brengt hen immers op 43 punten en daarmee zou Club er zelfs beter voorstaan dan halverwege het kampioensjaar van vorig seizoen. Toen hadden de Bruggelingen na 21 speeldagen 40 punten. Club was daarmee pas derde, terwijl blauw-zwart nu leider blijft als het Moeskroen weet te verslaan. Als Club niet verliest, is het ook nog eens in heel 2016 ongeslagen in eigen huis.



Voor twee jubilarissen wordt het een speciale wedstrijd. Lior Refaelov kan zijn 200ste wedstrijd in het shirt van blauw-zwart spelen, terwijl José Izquierdo aan zijn honderdste match voor Club toe is. Beiden worden alvast aan de aftrap verwacht in steun van Jelle Vossen, die tegen Moeskroen qua doelpunten in het spoor van topschutter Lukasz Teodorczyk hoopt te blijven.