Wil Moeskroen Brandon Mechele weghalen bij Club Brugge?

© belga.

Morgenavond kijken Club Brugge en Moeskroen elkaar recht in de ogen. Voor beide ploegen is het een belangrijk duel. De thuisploeg wil de drie punten in Jan Breydel houden om het jaar 2016 als eerste af te sluiten terwijl de bezoekers uit Moeskroen iets willen rapen om onderin wat ademruimte te verkrijgen. Voor de Henegouwers is een verplaatsing naar Brugge een aartsmoeilijke opdracht. Moeskroen slikte de voorbije weken de ene na de andere tegengoal (7-0 tegen Anderlecht, 1-4 tegen KV Mechelen en 2-0 tegen Charleroi) en trainer en bestuur zijn van plan om enkele gerichte versterkingen te halen.



Interessant profiel

De Henegouwers zouden hun oog hebben laten vallen op Brandon Mechele van Club Brugge. Sportief manager Juri Selak zal het onderlinge duel van morgen mogelijk aangrijpen om een eventuele overgang te bespreken met het bestuur van blauw-zwart. "Het is juist dat hij een interessant profiel heeft", aldus Selak. Mechele is momenteel vierde keuze bij de West-Vlamingen, na Engels, Denswil en Poulain. De centrale verdediger zit alvast niet in de selectie voor de match tegen Moeskroen.