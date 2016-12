Club Brugge doet knappe geste na aangrijpend verhaal van broers van overleden Emiel tijdens Music For Life

Thomas Lissens

24/12/16 - 16u24

De dappere actie van de broers beroerde heel Vlaanderen. © kos.

Het was een aangrijpend moment op de slotdag van 'De Warmste Week' van Music For Life: de broers Max en Alfons die bij Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo een cheque kwamen overhandigen voor de Zelfmoordlijn. Max en Alfons zamelden geld in op de uitvaartplechtigheid van hun broer en Club Brugge-fan Emiel, die drie weken geleden uit het leven stapte. Blauw-zwart hoorde het pakkende verhaal en besloot daarop om het ingezamelde bedrag te verdubbelen.

Zo aangrijpend... Onze Foundation verdubbelt graag het ingezamelde bedrag. Max en Alfons komen maandag samen de cheque ophalen. @stubru https://t.co/IC71hJ7XGe — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 24 december 2016

De broers brachten met hun idee liefst 2.186 euro binnen voor de Zelfmoordlijn. Ze kwamen de cheque overhandigen in Boom en Eva De Roo was door de mooie actie zelfs tot tranen toe bewogen.



Emiel was een fervent Club Brugge-supporter. Volgens zijn broer Max zou Emiel dan ook erg tevreden met de huidige eerste plaats van blauw-zwart in de Jupiler Pro League. Ze besloten vervolgens ook om 'You'll never walk alone' aan te vragen, het liedje dat in het Jan Breydel-stadion altijd voor de aftrap van de wedstrijden te horen is.



"Zo aangrijpend", reageerde Club Brugge. "Onze Foundation verdubbelt graag het ingezamelde bedrag. Max en Alfons komen maandag samen de cheque ophalen." Komende maandag neemt Club het in eigen huis op tegen Royal Excel Moeskroen.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.