Preud'homme als Jozef en Joske met een kameel. Club Brugge brengt (eigen) hilarisch kerstverhaal

Door: redactie

23/12/16 - 16u11

video

Nog twee dagen slapen en dan is het weer zover, Kerstmis. Intussen zetten de Belgische eersteklassers hun beste beentjes voor om iedereen een vrolijk kerstfeest en prettige eindejaarsfeesten te wensen. Bij AA Gent staken ze de spelers voor de gelegenheid in een middeleeuws kleedje. Coulibaly mocht als 'koning op zijn troon' plaatsnemen.



Bij landskampioen en fiere leider Club Brugge gaan ze nog een stapje verder en brengen ze hun eigen versie van het kerstverhaal. Trainer Michel Preud'homme mag postvatten als de Jozef van dienst. José Izquierdo en Ruud Vormer worden dan weer uitgespeeld als koningen én uiteraard mag ook een kameel en een lammetje niet ontbreken. Het leidt al snel tot bijzonder hilarische beelden zoals u zelf kan ontdekken in bovenstaande video. Ook Jelle Vossen, Timmy Simons, Bjorn Engels en Laurens De Bock passeren de revue.