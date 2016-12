Door: Tomas Taecke

22/12/16 - 07u45

Killer van dienst en man van de wedstrijd in de Oostkantons was Ruud Vormer. Met zijn derde 'doublette' in zijn carrière zette de onverzettelijke Nederlander Club op weg naar een eenvoudige zege: "Hij verdient De Gouden Schoen", klonk het bij zijn ploegmaats.

Ruud Vormer (28) eiste gisteren met zijn vierde en vijfde competitiedoelpunt de hoofdrol op in het verre Eupen. De Nederlander is na twintig van de veertig competitiewedstrijden goed op weg om zijn persoonlijk record van zeven seizoenstreffers (2014-2015 en 2015-2016) te verbreken, zeker nu hij gisteren voor de derde keer in zijn loopbaan twee keer scoorde. Eerder deed hij dat met Roda JC in 2011 op het veld van Willem II (4-5) en met Club tegen AA Gent in de play-offs twee jaar geleden (2-3).



Vormer mocht het na de wedstrijd om ongekende redenen zelf niet komen uitleggen van Club, maar de lof van zijn ploegmaats was nauwelijks te overzien. "Hij toont zijn belang al de hele tijd, onder andere met die doelpunten", aldus Timmy Simons. "Hij weet zijn momenten perfect te kiezen, kijk maar naar de goals die hij vandaag maakt. De tweede is dan wel afgeweken, maar wie niet schiet, kan niet scoren."



"Verdiende winnaar"

"Vormer Gouden Schoen", klonk het bij de meegereisde fans, zowel bij Vormers doelpunten als bij zijn applausvervanging. "Ik zie niet in wie er meer aanspraak maakt dan hij", geeft Simons de fans gelijk. "Refaelov of Izquierdo misschien, maar ik denk dat Ruud wel de verdiende winnaar zou zijn."



Hans Vanaken trad Simons bij: "Hij kan de ploeg laten draaien en is zowel verdedigend als aanvallend belangrijk. Hij maakt goals, hij geeft assists. Ruud is gewoon een ongelooflijk nuttige speler voor onze ploeg. Of hij De Gouden Schoen verdient? Hij is een goeie kandidaat, maar er zijn er nog. Sowieso moet het iemand van Club Brugge zijn", aldus Vanaken.