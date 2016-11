"Ik amuseer mij op dit moment enorm bij Club Brugge en hoop dat het nog lang mag duren"

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 08u56

video Hij is blij met zijn club en zijn club is blij met hem. Jelle Vossen en Club Brugge, het was naast het veld al een 'match made in heaven' en ook op sportief vlak lijkt de klik nu helemaal gemaakt. De hardwerkende en vlotscorende spits van blauw-zwart wordt op handen gedragen door de fans en vindt alsmaar beter zijn draai in Jan Breydel. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij zich naast het veld uitstekend in zijn vel voelt.

© belga. © belga.

Na 16 matchen zit de 27-jarige Limburger aan 9 goals en afgelopen vrijdag tegen KV Mechelen kon Vossen zijn statistieken natuurlijk flink opkrikken met vier goals in één match. Bovenstaand gesprek dat ClubTV had met de ex-aanvaller van RC Genk en Middlesbrough werd opgenomen tussen de 2-1 nederlaag in de Champions League tegen Leicester City en vóór zijn vierklapper tegen 'Malinwa' van eergisteren. "Ik voel mij goed, zowel op als naast het veld. Dat is heel belangrijk voor een mens, maar ook voor een voetballer. Ik voel heel veel vertrouwen in Brugge en dat is leuk. Ik amuseer mij op dit moment enorm blij Club Brugge en hoop dat het nog lang mag duren."



Engelse kampioen doen bibberen

In de competitie gaat het blauw-zwart stilaan weer voor de wind, maar in Europa loopt het voor geen meter. Een ontgoocheling, ook voor de auteur van een doelpunt tegen FC Porto, Jelle Vossen: "Tegen Leicester City afgelopen dinsdag hebben we het weggegeven in de eerste helft. We waren veel te slap en gewoon niet klaar om die wedstrijd aan te vatten. Zeker met dat vroeg tegendoelpunt werd het er niet makkelijker op. In de tweede helft hebben we heel goed gereageerd en hen hoger vastgezet. We hebben de kampioen van Engeland doen twijfelen en doen bibberen bij momenten. Dat is positief en moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Het avontuur in de Champions League is natuurlijk een ontgoocheling. Ik denk dat iedereen meer had gehoopt en verwacht dan een 0 op 15. Voor de spelers en de hele club is het een grote ontgoocheling."



Wat goaltjesdief Jelle Vossen nog te vertellen heeft over zijn persoonlijke inbreng bij Club Brugge en zijn specialiteit -het maken van goals- kunt u hierboven bekijken!