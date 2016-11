'Rafa' is back! Jan Breydel trakteert publiekslieveling op staande ovatie en die toont meteen zijn klasse

Door: redactie

Met 6-1 winnen, is natuurlijk geweldig, maar misschien nog mooier vanavond waren de staande ovaties die Jelle Vossen en Lior Refaelov kregen in Jan Breydel. Eerstgenoemde omdat hij er vier in het mandje had gelegd en laatstgenoemde omdat hij na drie maanden blessureleed eindelijk weer kon genieten van speelminuten. En de 30-jarige flankaanvaller uit Israël liet in 20 minuten zien dat hij het voetballen absoluut niet verleerd is. 'Rafa' ging gretig en dartel als een jong veulen op zoek naar zijn goaltje en was betrokken bij enkele mooie aanvallen.



Eindelijk pijnvrij

Na afloop was Refaelov dan ook een gelukkig man: "De tweede helft was geweldig en ik ben blij om terug te zijn na drie maanden. Ik heb in de laatste 4 à 5 weken keihard gewerkt aan mijn conditie. Zo kon ik mij weer vrij voelen op het veld, het was ook een leuke match om in te vallen. Er was veel ruimte bij Mechelen dus we konden als offensieve spelers ons ding doen. Het was jammer dat ik zoveel matchen moest missen, maar dat hoort erbij. Dat wist ik ook toen we voor die operatie kozen. Ik hoop dat ik nu blessurevrij blijf. Momenteel voel ik niks, ik ben pijnvrij. Ik moet natuurlijk nog veel trainen om mijn ritme terug te vinden. Dat zal stap voor stap gebeuren. Ik zal tegen Eupen nog niet starten, maar in de komende weken hoop ik snel weer in staat te zijn om in de basis te beginnen."