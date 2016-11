Club wil meer dan 20 miljoen voor Izquierdo

Door: redactie

25/11/16 - 08u15

José Izquierdo. © photo news.

Vergeet de transfersom tussen 20 en 25 miljoen euro die RC Genk deze winter wil vangen voor sterkhouders Bailey en Ndidi. José Izquierdo (24) wordt straks dé zomerhit in de volgende transferperiode. Zijn wereldgoal in Leicester heeft de prijs alleen maar opgedreven. "Het ziet ernaar uit dat Joske onze duurste transfer ooit wordt."

"Uiteraard is zijn goal tegen Leicester City positief voor zijn waarde", beseft CEO Vincent Mannaert. "Champions League-doelpunten, zeker de allermooiste, gaan de wereld rond. Het was een 'vintage' Izquierdo-goal. En hij was voor veel ploegen uit de grote competities al geen onbekende." Bestaat het gevaar dan niet dat die deze winter opnieuw komen aankloppen? Zoals afgelopen zomer, toen Sevilla met 9,5 miljoen euro en Hamburg met 12 miljoen euro wandelen werden gestuurd. "Izquierdo zal niet vertrekken tijdens de winterstop, tenzij bij een fenomenaal bod. Daarover zijn goede afspraken gemaakt. Toen we hem vorige zomer duidelijk maakten dat hij moest blijven, hebben we zijn contract opengebroken en verbeterd. Logisch, dat verdiende hij ook. Daarna is de rust weergekeerd. Op dat vlak is er zeker niets blijven hangen bij hem."



Bestaat er dan geen kans dat Izquierdo nog langer bij blauw-zwart blijft? "Er zijn beloftes gemaakt", vertelt Mannaert. "Joske kan Bacca achterna."