"Toeval bestaat niet": Izquierdo was met indrukwekkende goal tegen Leicester blijkbaar niet aan proefstuk toe

24/11/16 - 16u28

We zagen José Izquierdo in het verleden al vaak knap scoren, maar dat gebeurde dan vooral in de Jupiler Pro League. Dit seizoen werd de Colombiaanse flankspeler lang geteisterd door blessureleed, maar in de Champions League tegen Leicester zagen we voor het eerst weer zo'n flits waarmee hij Club Brugge vorig jaar kampioen maakte: zijn snelheid optimaal benutten om nadien snoeihard raak te treffen.



Een doelpunt dat hem meteen aan ééntje uit zijn verleden deed denken, zo blijkt uit zijn meest recente post op Instagram. Daarin monteerde hij de beelden van een identieke goal boven die van zijn pareltje in het King Power Stadium. "Er bestaat geen toeval in het leven #10 jaar geleden", schreef 'Joske' met de nodige smileys erbij.