Ene Britse krant al wat harder dan andere: "Leicester haalde Brugse verdediging open alsof die niks had geleerd uit heenwedstrijd"

Door: redactie

23/11/16 - 10u49

Persoverzicht In de Britse pers waren ze vooral in de wolken met de kwalificatie van Leicester City voor de volgende ronde van de Champions League. Zo heeft het team van Claudio Ranieri uit vijf wedstrijden op het kampioenenbal dertien punten vergaard - in de Premier League hebben de 'Foxes' slechts twaalf eenheden uit... twaalf wedstrijden. Maar toch hadden de kranten het ook over de prestatie van Club Brugge. Een bloemlezing:

Dezelfde teneur in The Telegraph:



* "Twee minuten later (na de opener van Okazaki, nvdr.) redde Butelle een poging van Mahrez nadat Club-verdediger Laurens De Bock zoek werd gespeeld en, zeker in de eerste helft, leken de uitspraken van Claudio Ranieri als 'zou het geen gemakkelijke avond worden' fel overdreven." (...)



* "Niemand had verwacht dat Brugge er nog een wedstrijd ging kunnen van maken, maar in de tweede helft werd het King Power Stadium toch nog ondergedompeld in angst. Jose Izquierdo zorgde voor de eerste tegengoal voor Leicester in Europa met een spectaculair schot in de korte hoek na een rush van zowat 40 meter."



Ook de meegereisde Blauw-zwarte fans kregen in diezelfde krant nog een eervolle vermelding:



* "Het laatste kwartier was prangend, met Zieler die er niet in slaagde veel vertrouwen uit te stralen en de luidruchtige Brugse fans die zich nog maar eens achter hun team gingen zetten om het zo nog spannender te maken." © ap. © reuters.