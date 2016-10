Twee jaar geleden aangeboden bij Club Brugge. Intussen is pure goaltjesdief 'hot' in de Bundesliga

Door: Glenn Bogaert

Vorig seizoen maakten Jelle Vossen en Abdoulay Diaby samen 30 competitiedoelpunten, maar in de nieuwe voetbaljaargang sputtert de machine van beide spitsen van Club Brugge. Een vlotscorende aanvaller die blindelings de weg naar de netten vindt, die zouden ze in Jan Breydel momenteel wel goed kunnen gebruiken en dat had zomaar even Andrej Kramaric kunnen zijn. De Kroatische spits werd twee jaar geleden aangeboden in Brugge, maar bleek te duur voor blauw-zwart.