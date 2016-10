Hollanders herlanceren carrière bij Club: "België doet in niets onder voor Nederland"

Door: Wouter Devynck

14/10/16 - 04u50

© photo news.

'Hup, Holland, Hup'. Nederland boven in Brugge tegenwoordig. Met Ruud 'Voorbeeld' Vormer (28), Ricardo 'Vrijschop' Van Rhijn (25) en Stefano 'Die Hard' Denswil (23) is er een heuse Hollandse kolonie bij Club. "Laten we gewoon gaan voor een herhaling van vorig jaar."

Heren, wat maakt Club Brugge voor jullie zo aantrekkelijk?

Vormer: "We staan nu weer elke week op het veld in plaats van deels op de bank. Het is voor alledrie een goede keuze geweest om naar Club te komen."



Stefano, had jij ooit gedacht dat je van Ajax naar Club zou komen?

Denswil: (droog) "Je weet nooit hoe een carrière verloopt."

Vormer: "'Ricky was vaste waarde bij Ajax, zat zelfs bij het Nederlandse elftal. Ik denk wel dat hij had verwacht om een heel andere stap te maken dan Club Brugge."

Van Rhijn: (knikt bevestigend) "Als je bij Ajax en Oranje speelt, dan denk je niet aan België, neen. Zo eerlijk moet ik zijn. Dan wil je naar de top van Engeland, Spanje of Duitsland."

Denswil: "Dat is wat ieder van ons een beetje voor ogen had, toch?"

Vormer: "Het is niet dat ik in mijn hoofd had om voor de rest van mijn carrière bij Feyenoord te blijven, hoor."

Van Rhijn: "Maar eigenlijk ben ik geen persoon die twee of drie jaar naar voor kijkt. Ik kijk enkel naar het heden."



Ziet Van Rhijn Club Brugge als een tussenstap en hoe verloopt zijn samenwerking met Preud'homme? Wat is het grootste verschil met de Nederlandse competitie? Wie van de drie heeft de beste traptechniek? Het antwoord op die vragen en nog veel meer op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef 4 weken voor maar 2 euro.