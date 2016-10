Ziekenboeg Club Brugge overvol: "Iedereen die beschikbaar is, heb ik geselecteerd"

Door: redactie

Charleroi en Club Bruggge openen morgenavond de tiende speeldag van de Jupiler Pro League. Een lastige verplaatsing voor de landskampioen te meer omdat de ziekenboeg overvol is. "Iedereen die beschikbaar is, heb ik geselecteerd. Er zijn dus een aantal geblesseerden, ja", aldus Michel Preud'homme op de persconferentie.

Sebastien Bruzzese, Björn Engels, Brandon Mechele, Laurens De Bock, Lior Refaelov, José Izquierdo en Abdoulay Diaby. Dat is het indrukwekkend lijstje afwezigen. "Met Diaby hebben we een nieuwe naam op de blessurelijst. Sommige blessures, zoals die van Mechele en Engels, komen door pech, andere komen door overbelasting door een gebrek aan rust. We nemen dat mee in onze planning van de trainingen. Een drukker schema is niet onhaalbaar voor Club, maar dan stijgt het risico op blessures natuurlijk. Ondertussen moeten we nu de realiteit aanvaarden en zorgen dat we met onze mentaliteit en tactische discipline kunnen compenseren", aldus Preud'homme.



Vele jonkies

Niet eenvoudig om dan een selectie van 20 namen te maken en dus moet Preud'homme improviseren. Het gevolg is dat jonkies als Jens Teunckens (18), Ahmed Touba (18), Laurent Lemoine (18) en Thibault Vlietinck (19) werden geselecteerd. "Iedereen die beschikbaar is, heb ik geselecteerd. Er zijn dus een aantal geblesseerden, ja. Alle spelers weten dat ze klaar moeten zijn als we ze nodig hebben, zoals Dion, die zijn taak vervulde tegen Gent. Er komt een druk schema aan, we moeten nu dus dezelfde mentaliteit van de laatste wedstrijd tonen op zoek naar onze beste vorm."