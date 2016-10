Geen stadionverbod voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in agressiezaak tegen steward

Koen Baeten

13/10/16 - 16u15 Bron: Belga

Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, krijgt geen stadionverbod in de zaak van agressie tegenover een steward twee jaar geleden in Lokeren. De politierechtbank in Dendermonde sprak Verhaeghe vrij voor de feiten. Dat liet de persrechter van Gent weten.

Na de match Lokeren-Club Brugge op 26 april 2014 zou Bart Verhaeghe het aan de stok gekregen hebben met een vrouwelijke steward. Hij zou haar bij de keel gegrepen hebben nadat zijn zoon niet in de neutrale zone werd toegelaten. Een klacht bij het parket van Dendermonde werd doorverwezen naar de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken. De zaak sleepte een hele tijd aan. In september opperde de advocaat van Verhaeghe nog dat het proces niet eerlijk werd gevoerd en enkel vanuit de kant van Lokeren verhoren werden uitgevoerd. Een klacht die Club Brugge voorzitter ook had neergelegd werd geseponeerd.



De voetbalcel legde Verhaeghe vijf maanden stadionverbod op, wat zou betekenen dat Verhaeghe ook het stadion van Club Brugge niet mocht betreden. Verhaeghe ging echter in beroep, en politierechter Peter D'Hondt sprak hem vrij voor de feiten. Over de motivatie waarom de sterke man van Club Brugge werd vrijgesproken is nog niets bekend. Dit zal later bekend gemaakt worden.