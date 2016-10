Moet Club Brugge nu ook Diaby missen?

Wouter Devynck en Tomas Taecke

11/10/16 - 10u02

Ze vallen tegenwoordig als vliegen bij Club Brugge. Nadat vorige week al het nieuws was gevallen dat bovenop Engels en Refaelov ook Izquierdo en De Bock minstens tot begin november out zijn, is het nu afwachten hoezeer Abdoulay Diaby geblesseerd is.

De Malinees haakte afgelopen weekend af voor de WK-voorrondewedstrijd tegen Ivoorkust. Mali leed daarin een 3-1-nederlaag. Bondscoach Alain Giresse weet die uitschuiver aan het in extremis afhaken van enkele sterkhouders onder wie Diaby. De pocketspits zou last hebben van de lies. Al is het voorlopig koffiedik kijken hoelang hij out zal zijn. Vooral omdat hij gisteren met beginnende ziekteverschijnselen naar huis werd gestuurd. Pas als hij terug in Brugge is, kan bepaald worden of zijn blessure ernstig is.



Sowieso is hij dus onzeker voor de vrijdagwedstrijd op Charleroi. Ook de belangrijke Champions Leaguematch van volgende week dinsdag tegen Porto komt mogelijk in gevaar.