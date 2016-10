Club Brugge-abonnees niet opgezet met spotgoedkope tickets voor Porto: "Een regelrechte schande"

Door: redactie

Na een teleurstellende 0 op 6 lijkt het Champions League-verhaal van Club Brugge nu al over. Bovendien bleef in de thuiswedstrijd tegen Leicester City ook de verwachte opkomst uit. Het Jan Breydelstadion was niet uitverkocht (er tekenden slechts een kleine 21.000 supporters present) en dus pakt blauw-zwart voor het duel tegen Porto uit met een opvallende actie om de thuishaven wel vol te krijgen. Elke trouwe Clubfan krijgt de kans om op vertoon van zijn/haar CL-abonnement drie extra te kopen aan een bijzonder voordelig tarief van amper 9 euro (een korting van liefst 80%).



Een knappe actie die weliswaar in het verkeerde keelgat schoot bij enkele fans. Ze voelen zich benadeeld omdat ze reeds de volle pot betaalden voor de drie duels (tussen de 105 en de 140 euro). De reacties op de Facebookpagine van BlauwZwartfans.be liegen er dan ook niet om. "Een dikke vette schande voor de mensen die al jaren een abonnement hebben en echt de club in hun hart dragen." "Een regelrechte schande, als trouwe Clubsupporter is dat ons vierkant uitlachen in ons gezicht. Als andere supporters korting krijgen, waarom WIJ dan niet?", klinkt het onder meer.