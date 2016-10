Heeft Club nieuwe kampioenenmaker gewoon in eigen rangen?

Rudy Nuyens

4/10/16 - 06u00

© belga.

Amper twee jaar geleden trapte Wesley Moraes (19) nog balletjes bij een Braziliaanse voetbalacademie, zondag scandeerden ze massaal zijn naam in Jan Breydel. In de bestuurskamer van Club Brugge verwachten ze dat Wesley blauw-zwart op korte termijn veel kan bijbrengen. "Wij hebben een heel sterk geloof in Wesley", zegt Vincent Mannaert.

Club Brugge haalde Wesley Moraes in januari weg bij het Slovaakse Trencin, waar wel meer talent de weg naar Europa vond. Wesley scoorde in zijn debuutmatch tegen Westerlo en in de play-offs op Zulte Waregem, maar de echte doorbraak lijkt er pas nu aan te komen. In de topper tegen AA Gent werd de grote spits een kwartier voor tijd moegestreden en met een applauswissel naar de kant gehaald.



"Toen hij voor Trencin voetbalde, zagen we in Wesley meteen iemand met een zeer groot potentieel", vertelt Vincent Mannaert. "Die jongen combineert een enorme duelkracht met een meer dan behoorlijke techniek en hij is ook snel. Dat oogt misschien niet zo door zijn 1m90, maar als hij aanzet, gaat het vlug. Wesley kan met zijn rug naar de goal voetballen, maar ook in de diepte gelanceerd worden. Dat is uitzonderlijk voor een centrumspits. Bovendien kijkt hij niet op een inspanning, ook op training is op hem niets aan te merken. Hij ligt dan ook heel goed in de groep." Met zijn 1m90 en zijn 93kg is Wesley een type spits waarvan Club Brugge er geen tweede heeft. "In ons spitsentrio hebben we met Diaby iemand voor de snelle omschakeling, met Vossen een 16 meterspits en met Wesley een targetspits", zegt Mannaert. "Vorig jaar hadden we ook Leandro Pereira voor die rol, maar die kon zich niet doorzetten. Daarom hebben we Wesley gehaald in de wintertransferperiode. Zoals elke Braziliaan is Wesley geboren met de bal aan de voet, maar hij heeft het voordeel dat hij bij Trencin al een aanpassing aan Europa achter de rug had. Trencin is niet sexy, maar hij hij heeft er wel leren omgaan met andere eetgewoonten en een ander klimaat."



Mannaert ziet wel nog een minpunt, maar vergelijkt zijn Braziliaanse poulain toch al met enkele namen die in het verleden al furore maakten in de Jupiler Pro League. Het hele verhaal leest u integraal op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken lang voor maar twee euro!