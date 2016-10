Een kuitbeenbreuk vergalde zijn voetbaldroom in België, maar in thuisland verrijst deze voetballer miraculeus

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 08u30

Hij werd vorig seizoen door Club Brugge binnengehaald om de concurrentie op de flanken op te drijven, 'en passant' kon hij er als boezemvriend van Mathew Ryan ook nog voor zorgen dat de Australische topdoelman in Jan Breydel zou blijven. Dat laatste lukte niet en tot overmaat van ramp sloeg het noodlot ook nog eens toe voor Bernie Ibini-Isei. De zomertransfer van blauw-zwart brak op zomerstage in het Nederlandse Garderen immers zijn kuitbeen. Ruim een jaar later schijnt de zon echter weer voor de snelle en technisch vaardige speler.

De 23-jarige Ibini-Isei moest een volledig seizoen revalideren en richtte zijn blik dan maar op een nieuw voetbaljaar. Vreemd genoeg kwam half juli het nieuws dat de Australische winger voor een jaar werd uitgeleend aan zijn ex-club Sydney FC. En dat zonder ook maar één match gespeeld te hebben in het shirt van Club Brugge. In West-Vlaanderen hopen ze dat de man die nog tot 2018 onder contract ligt bij de uittredende landskampioen in de Hyundai A-League het spelplezier en wedstrijdritme terugvindt.



Sneller en sterker

En dat lijkt wel in orde te komen want zijn coach Graham Arnold geeft in de Australische pers te kennen dat hij het helemaal ziet zitten met zijn huurling. Hij is ervan overtuigd dat Ibini-Isei net als twee seizoenen geleden potten kan breken bij Sydney, toen was hij immers goed voor zeven goals en drie assists: "We hebben een fantastisch medisch team en die hebben al mirakels verricht met Bernie. Als ik hem op training zie vliegen op zijn flank en voorzetten zie afleveren, ben ik ervan overtuigd dat hij opnieuw zijn niveau zal halen. Ik denk zelfs dat hij sneller en sterker is geworden sinds zijn vertrek hier. Voor zijn transfer deed hij briljante dingen voor ons en ik denk dat hij ook nu een grote bijdrage zal leveren aan het team."