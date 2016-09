Oranje te hoog gegrepen voor Vormer en Denswil? "Nee, dat kan ik aan! Maar ik weet hoe ze over mij denken"

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 12u40 Bron: Humo

© photo news.

Er zijn er tegenwoordig niet veel die overeind blijven bij Club Brugge, maar op Ruud Vormer kan je altijd rekenen. De 28-jarige Nederlander ontpopte zich op twee jaar tijd van een in ons land onbekende bankzitter bij Feyenoord tot de motor en aanjager van de kampioenenploeg van Michel Preud'homme. Geen wonder dat de kranten en tijdschriften elkaar over de voeten vallen voor een interview want 'Ruudje' heeft altijd wat te vertellen. Deze week heeft hij het in 'Humo' onder andere over de Nederlandse nationale ploeg.

© photo news.

Dat is het enige dat nog ontbreekt in het voetballeven van voorvechter en voorbeeld Ruud Vormer, een selectie voor Oranje, maar is dat wel een realistisch doel? "Ze kijken niet naar België. Ik had verwacht dat Stefano Denswil er de laatste keer bij zou zijn. Zie ik die Van Dijk op links staan, tja." Op de vraag of de nationale ploeg te hoog gegrepen is, reageert de publiekslieveling in Jan Breydel bijzonder scherp: "Nee, dat kan ik aan. Maar ik weet hoe ze in Nederland over mij denken. Ze kennen mij van bij Feyenoord, waar ik niet speelde, en dan krijg je altijd weer dat negatieve sfeertje. Ach, ik lig er niet van wakker. Trouwens, ze hebben aan me gedacht: dat stond toch op het internet, dat bondscoach Danny Blind dat had gezegd. Maar ik heb niemand gehoord."



Niet eens met Denswil

Vormer is het trouwens niet eens met zijn ploegmakker en landgenoot Stefano Denswil als die zegt dat Club Brugge de ideale club is voor spelers die niet aan de bak komen bij de grote Nederlandse clubs. "Ik heb hem ook gezegd dat ik daar anders over denk. Wij doen heus niet onder voor Ajax, Feyenoord of PSV. Stel dat je van België terug kunt naar Ajax, is dat dan een stap voorwaarts?"