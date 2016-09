Club in 135 dagen terug naar af: hoe kan dat?

Wouter Devynck

29/09/16 - 08u47

© belga.

15 mei: een furieus Club speelt Anderlecht van de mat met 4-0 en pakt overtuigend de titel. 27 september: een flets Club wordt met 4-0 weggeveegd door Kopenhagen. FCK uit Denemarken, niet uit Engeland, Spanje, Duitsland of Italië. From Heroes to Zeros. Relaas van een ploeg die in alle linies en op alle vlakken al een tijdje zichzelf niet meer is. Transferperikelen? Decompressie? Mentale broosheid? Te weinig kwaliteit? Niet genoeg vers bloed? Wat het ook is, het is écht niet oké.

Hoe vaak zou Michel Preud'homme zich al voor het hoofd geslagen hebben omdat hij zich in het tussenseizoen alsnog liet overtuigen om nog een seizoen door te gaan bij Club? Toch al een aantal keer, gokken we. Dé grote uitdaging - een goed figuur slaan in de Champions League - lijkt na twee speeldagen al helemaal om zeep. Wat overblijft - als Club zich niet opeens miraculeus herpakt - is het routineuze afwerken van de reguliere competitie. Ja, dan zou een mens al eens spijt kunnen krijgen van zijn beslissing. Weg gemoedsrust. MPH droomde ervan om in een vernieuwde rol wat meer snipperdagen te nemen. Philippe Clement die in het begin van de week de trainingen op zich nam en hij die naar het weekend toe zou overnemen. Kwestie van zo mentaal frisser voor de dag te komen op momenten dat het er écht toe deed. Maar dat idee is al meer dan een paar weken naar de vuilbak verwezen. Omdat Preud'homme vond dat hij zijn spelers niet in de steek kon laten nu de resultaten zo slecht waren. Een mooi en terecht gebaar, maar het maakt wel dat er niets veranderd is met vorig seizoen. De kleedkamer krijgt nog steeds een even veeleisende trainer tegenover zich. Niet voor elke speler even simpel. Metaalmoeheid of een teken van mentale broosheid? Hoe dan ook is je niet telkens opnieuw kunnen opladen een eigenschap die Preud'homme absoluut niet kan hebben. Het kan dus niet anders of de Luikenaar moet eraan twijfelen of hij zijn spelersgroep weer op sleeptouw kan nemen. Alleen zou hij als geen ander moeten beseffen dat twijfel in voetbal dodelijk kan zijn. Bovendien: een twijfelende spelersgroep en een twijfelende trainer... Zeker in topsport heffen twee negatieven elkaar niet op.



