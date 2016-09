Hun ploeg ging af als een gieter, maar Brugse fans hielden Belgische eer wél hoog: "Voorbeeld voor alle voetbalfans!"

Door: Glenn Bogaert

29/09/16

Wat een dramatische avond voor Club Brugge eergisteren in Kopenhagen. 4-0 de boot in tegen een ploeg die ze twee jaar geleden nog met dezelfde cijfers inblikten. Met het schaamrood op de wangen en de kopjes naar beneden dropen de ontgoochel(en)de spelers af, maar gelukkig waren er nog de meegereisde fans van blauw-zwart. Die maakten in tegenstelling tot hun ploeg wel indruk in Denemarken.

De 600 naar Kopenhagen afgezakte fans van de uittredende landskampioen lieten zich in Telia Parken verbaald flink gelden, maar scoorden vooral ook buiten het voetbalstadion dikke punten. Zoals u vorige week HIER al kon lezen mochten de supporters van Club Brugge in de aanloop naar de match gezellig samentroepen in het café 'McJoy's Choice' en de uitbater was zeer te spreken over het gedrag van de aanwezige Belgische fans.



"Jullie waren briljant"

De genaamde John was zelfs zo in de wolken dat hij een fansite van de West-Vlaamse club vroeg om een mooie boodschap online te plaatsen. En die luidt als volgt: "Het was een geweldige dag, los van het resultaat van de match. Uit naam van alle medewerkers van 'McJoy's' zou ik graag alle fans van Club willen bedanken om er zo een leuke dag van te maken. De supporters die we mochten verwelkomen waren een voorbeeld voor reizende voetbalfans. Jullie zongen en dronken de hele dag. Wij hebben de hele dag gelachen en ondanks alle drankverbruik vond er geen enkel incident plaats. Jullie waren briljant en zijn altijd welkom in ons café! Come on you blues!"