Vormer strijdvaardig: "Zondag wacht Gent dus we moeten positief blijven"

Door: Glenn Bogaert

27/09/16 - 23u30

© photo news.

The last man standing, voorbeeld Vormer. Ook vanavond liep de Nederlandse kilometervreter weer de drie longen uit zijn lijf, maar hij kon niet vermijden dat Club Brugge ook in Denemarken een flink pak rammel kreeg. Na de 0-3 tegen Leicester City, nu een ontluisterende 4-0 tegen, met alle respect, FC Kopenhagen. Niks te zoeken in deze Champions League, zoals Michel Preud'homme doodeerlijk opperde? "Misschien is dat wel zo ja", beaamde 'Ruudje' Vormer.

© belga.

"Als je hier 4-0 op je donder krijgt en eerder ook 0-3 verliest van Leicester hoor je misschien niet thuis in de Champions League. Maar we hebben ook vanavond weer onze kansen gehad. Je benut ze echter niet, komt ongelukkig achter en dan maakt die andere jongen (Thomas Delaney, red.) nog een wereldgoal en loop je achter de feiten aan."



De knullige owngoal van Stefano Denswil bleek het begin van het einde, maar Ruud Vormer weet niet wat er precies verkeerd liep bij die fase. "Een miscommunicatie? Misschien wel, maar ik weet niet of hij iets gehoord heeft over het feit dat hij alleen was in die fase. Ik zal het hem straks even vragen, maar het is heel ongelukkig hé."



Een nieuwe dreun en dat terwijl er heel wat moeilijke matchen op til zijn: "De ploeg zit diep nu, dat is normaal na een 4-0 in de Champions League. Maar hé, zondag wacht Gent alweer dus we moeten positief blijven. Of het zal lukken om deze situatie om te keren? Zeker wel, vorig jaar kregen we ook een pak slaag van Napoli, maar het is gewoon even lastig nu en moeilijk om te verwerken. Maar het moet hé, wat moet ik doen? Zondag moeten we het voor eigen publiek weer laten zien."