Youngsters Club geven goede voorbeeld tegen Leicester

Door: redactie

13/09/16 - 21u46

Coach Sven Vermant zag dat het goed was. © photo news.

De youngsters van Club Brugge hebben hun openingsduel in de UEFA Youth League gewonnen. Blauw-zwart haalde het in zijn eerste groepsduel op het kampioenenbal voor jeugdteams in Roeselare met 2-1 van het Engelse Leicester City.