Fans van Leicester stelen nu al alle Brugse harten: "Klopt het dat jullie applaudisseren voor een overleden speler? Wij doen mee!"

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 09u40 Bron: BlauwZwartFans

© photo news.

Jan Breydel zal morgenavond dan wel niet uitverkocht geraken, de fans van Leicester City zullen wel trouw op post zijn. Het bezoekende vak is helemaal en hopeloos uitverkocht en de luidruchtige aanhang van 'The Foxes' wil zich tijdens de vuurdoop in de Champions League meteen solidair en grootmoedig tonen. Hoe ze dat gaan doen? Door in minuut 23 mee het eerbetoon voor François Sterchele te verzorgen.

Met of zonder ticket, de mannen van 'Lestah' zullen op post zijn in Brugge. Wie toch een plaatsje mag innemen op Olympia had daar zelfs tot 145 euro voor over, maar dat doen de fans van de Engelse landskampioen met veel plezier. Van nijd over de hoge prijzen, is geen sprake, wel integendeel. Een Brugse fansite kreeg de voorbije dagen en weken al een lading mails binnen met vragen over Club Brugge en zo werd er bijvoorbeeld ook gehengeld naar informatie over de fameuze Sterchele-minuut, het applaus dat bij elke thuiswedstrijd losbarst in de in Brugge heilige 23ste minuut.



Staaltje klasse

In één bepaalde mail klonk het als volgt: "Graag willen wij wat meer te weten komen over het gebruikelijke applaus in jullie stadion. Klopt het dat dit in de 23ste minuut plaatsvindt omwille van een overleden speler? Als we daar zekerheid over hebben, zullen we die informatie verspreiden onder de Leicester-fans die naar Brugge afzakken." Een paar mailberichten heen en weer later is er bevestiging vanuit het King Power Stadium in de East Midlands: de supporters van Jamie Vardy en Riyad Mahrez doen morgenavond gezwind mee, van een staaltje onvervalste klasse gesproken.