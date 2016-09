Ex-mental coach Club: "Champions League kan bevrijdend werken"

Door: Wouter Devynck

12/09/16 - 11u40

© photo news.

Het gaat van kwaad naar erger met Club in de competitie. Te veel met de Champions League in het hoofd, klinkt het. Maar zullen de Bruggelingen die neerwaartse spiraal tegen Leicester zomaar kunnen ombuigen? Rudy Heylen, tot vorig seizoen mental coach bij blauw-zwart, denkt alvast van wel.

"De mentaliteit was er, maar er wordt al veel te lang over de Champions League gesproken in de kleedkamer en ook daarbuiten. Te veel? Zeker weten." Benoît Poulain gaf na het 1-0-verlies op W.-Beveren bij de RTBF eerlijk toe wat iedereen bij Club tot nu toe zo graag probeerde te ontkennen. Namelijk dat de focus de voorbije speeldagen steeds meer op het kampioenenbal was gaan liggen en de Jupiler Pro League onbewust naar de achtergrond werd geschoven.



Alleen voeren de spelers op die manier de druk om het woensdag goed te doen alleen maar op. Even onbewust wellicht, maar feit is dat een nieuwe slappe prestatie zoals in Beveren tegen Leicester dubbel zo hard zou kunnen aankomen. En dan zou Club niet zo ver verwijderd zijn van de mindere periode vorig seizoen, toen nederlagen in Europa en in de competitie een crisissfeer opriepen. Winst tegen Eupen komende zaterdag zou dan meer dan ooit een must worden.



