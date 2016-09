Bart Verhaeghe niet mals voor voorgangers: "Brugge was de passie kwijt. De mensen die er zaten, waren niet meer fier op de club"

Door: Glenn Bogaert

Het heeft even geduurd, maar het lijkt er sterk op dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert na enkele jaren in de woestijn de Brugse trein op de rails hebben gekregen. Vooral in de laatste twee seizoenen is blauw-zwart weer succesvol. Een titel, een beker, een Supercup en de kwartfinale van de Europa League. Met dank ook aan die andere architect Michel Preud'homme. In 'De Zondag' gaat sterke man Verhaeghe dieper in op hoe hij Club Brugge weer z'n oude elan heeft bezorgd. Onderweg zijn er echter wel wat mensen moeten sneuvelen.

In 2011 nam ondernemer Bart Verhaeghe, die intussen ook vicevoorzitter is van de KBVB, Club Brugge over en hij zorgde voor een grote schoonmaak. De club werd op alle vlakken gemoderniseerd om weer de top te kunnen bereiken. "Ik heb toen meer mensen aangenomen dan ontslagen hoor. Kijk, ik zie een ontslag niet noodzakelijk als iets hard. Soms is dat gewoon de beste oplossing voor iedereen. Als ik ergens begin, geef ik eerst een kans aan de mensen die er zijn. Maar wie niet mee wil in mijn verhaal zoekt beter iets waar hij zich wel in kan herkennen."



De passie is terug

De ambitieuze zakenman uit Vilvoorde vond dat bij Club Brugge de juiste drive ontbrak: "Dat personeelsverloop was logisch hé. Brugge was de passie kwijt. De mensen die er zaten, waren niet meer fier op de club. Ze waren blij want ze hadden er een gezapig leven, maar ze lieten alles op zijn beloop. Ik heb die passie opnieuw kunnen aanwakkeren, maar heb dat niet alleen gedaan. Je vindt die bevlogenheid vandaag overigens terug bij alle medewerkers. Het zijn stuk voor stuk even belangrijke schakels in het geheel. Als de kuisploeg goed werk levert en de kleedkamer heerlijk ruikt, zullen ook de spelers meer goesting hebben. Club is ook professioneler geworden met een stijging van het aantal medewerkers van 65 naar 110, het zakencijfer steeg van 35 naar 60 miljoen. De spelers worden tot in de puntjes opgevolgd, tot eten en slapen toe."