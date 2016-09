'Joske' Izquierdo komt met uitleg op de proppen voor desastreuze invalbeurt

Door: Glenn Bogaert

Alle hoop lag op zijn schouders vrijdagavond, maar de invalbeurt van José Izquierdo die Club Brugge moest bevrijden, draaide uit op een klein fiasco. De Colombiaanse sneltrein maakte op zijn geliefkoosde linkerflank werkelijk niks klaar. Straffer nog: hij raakte amper een bal goed. Het leverde hem in onze krant meteen ook een buis op: 4 op 10.

De 24-jarige Zuid-Amerikaan kwam na de koffie Claudemir vervangen en moest tegen Waasland-Beveren voor meer schwung zorgen. Dat lukte in de eerste tien minuten behoorlijk, zonder dat de zijn rentree vierende Izquierdo echter gevaarlijk was. Na het knappe doelpunt van Siebe Schrijvers ging het echter van kwaad naar erger. Natuurlijk niet evident om er na een blessure meteen weer te staan, dat was meteen ook de teneur van de reactie van 'Joske' na de match.



Geen ritme en feeling

"Momenteel ben ik wel wedstrijdfit, maar ik voel me zeker nog niet honderd procent. Het was voor mij vandaag vooral moeilijk om weer het ritme en de feeling te vinden van voor mijn blessure. Ik hoop dat ik dit snel weer kan oppikken. Aanstaande woensdag hebben we niet alleen een goede Izquierdo nodig, maar elf goede spelers. Iedereen zal gewoon zijn niveau moeten halen om mee te doen in zo'n wedstrijden om op zijn minst strijd te kunnen leveren tegen de Engelse kampioen", klinkt het.