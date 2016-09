"Elke fan zou streng gestraft worden. Als hij er met excuses vanaf komt, is dat niet fair"

Koen Baeten en Martijn Vanhinsberg

9/09/16

Volgens Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is het onderzoek naar het incident met een Lokeren-steward partijdig. Hij riskeert 5 maanden stadionverbod omdat hij de vrouw twee jaar geleden hardhandig aanpakte tijdens een match.

Bart Verhaeghe kwam gisterochtend zelf naar de politierechtbank van Dendermonde om zijn stadionverbod aan te vechten. De topman van Club Brugge greep Lokeren-steward Laura Van de Vijver op 26 april 2014 hardhandig vast in het Daknam-stadion omdat ze zijn zoon na de wedstrijd niet wilde toelaten in de neutrale zone.



De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken legde Verhaeghe voor die feiten van agressie vijf maanden stadionverbod op. Omdat de Club-voorzitter dat aanvocht, kwam de zaak terecht bij politierechter Peter D'Hondt. "Vorig jaar al merkten we dat het dossier niet objectief was opgesteld", zegt Verhaeghes raadsman Walter Van Steenbrugge. Volgens hem staat in het dossier niets over wat voorafging aan het incident. "De volledige versie van de feiten is dat die dame eerst de zoon van Verhaeghe hardhandig had aangepakt. De dag erna heeft een dokter ook effectief bloeduitstortingen vastgesteld aan zijn hals en borst. Omdat daarover niks in het dossier zat, werd de zaak uitgesteld."



Maar volgens Van Steenbrugge zaten er gisteren nog steeds geen stukken in het dossier die aantonen wat er precies gebeurde vóór Verhaeghe de steward vastgreep. "Bovendien zegt die dame dat ze niet weet hoe zijn zoon aan die verwondingen komt", zegt Van Steenbrugge. "Ja, dan is er iemand die liegt. Ofwel liegt die steward, ofwel heeft die dokter valse attesten opgemaakt."