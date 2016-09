Mag Bart Verhaeghe straks eigen stadion niet meer in?

Koen Baeten en Martijn Vanhinsberg

9/09/16 - 06u17

© photo news.

Volgens Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is het onderzoek naar het incident met een Lokeren-steward partijdig. Hij riskeert 5 maanden stadionverbod omdat hij de vrouw twee jaar geleden hardhandig aanpakte tijdens een match.

Bart Verhaeghe kwam gisterochtend zelf naar de politierechtbank van Dendermonde om zijn stadionverbod aan te vechten. De topman van Club Brugge greep Lokeren-steward Laura Van de Vijver op 26 april 2014 hardhandig vast in het Daknam-stadion omdat ze zijn zoon na de wedstrijd niet wilde toelaten in de neutrale zone. Verhaeghe kreeg voor die feiten van agressie vijf maanden stadionverbod. Omdat de Club-voorzitter dat aanvocht, kwam de zaak terecht bij politierechter Peter D'Hondt die een uitspraak doet op 13 oktober. Verhaeghe riskeert nog steeds een stadionverbod van 5 maanden. Een strenge straf voor de voorzitter die zijn kantoor heeft in het stadion. "Door zo'n straf zou mijn cliënt niet eens kunnen gaan werken", zegt Verhaeghes raadsman Walter Van Steenbrugge.

Kop groter

Lokeren-steward Laura Van de Vijver was gisteren niet aanwezig op de zitting. "Het is jammer dat men de schuld in mijn schoenen blijft schuiven", reageert ze. Volgens Laura heeft ze gewoon haar werk gedaan. "Dat heb ik ook altijd verklaard. Bovendien was die jongen een kop groter dan ik. Waarom zou ik dan als meisje agressief reageren?"



Ze hoopt alvast dat Verhaeghe toch een straf krijgt opgelegd. "Dat vind ik belangrijk. Elke supporter die zou doen wat hij deed, krijgt een strenge straf. Ik zou er niet tegen kunnen dat hij er met excuses vanaf komt. Dat is niet fair."