Flopspits uit Belgische competitie staat nu al meer dan 400 (!) dagen droog

Het zal je maar overkomen als spits, vergeten zijn hoe je nu weer een doelpunt moet maken. Leandro Pereira zit alvast in dat schuitje. De Braziliaanse targetman die door Club Brugge wordt uitgeleend aan zijn ex-club Palmeiras vindt namelijk ook in Brazilië zijn neus voor goals maar niet terug. In totaal staat hij nu al ruim 400 dagen droog, een behoorlijk hallucinante statistiek.

HIj werd vorige zomer met het nodige tromgeroffel binnengehaald door de latere landskampioen. Leandro moest en zou de vervanger worden van Tom De Sutter en had ook niet bepaald weinig gekost. Drie miljoen euro stond er op zijn prijskaartje, maar in 17 matchen waarin hij 660 minuten vergaarde, vond hij geen enkele keer de weg naar doel.



Herlancering geen succes

De 25-jarige aanvaller die nochtans mooie adelbrieven kon voorleggen en intrinsiek over de nodige kwaliteiten beschikt om het te maken- vraag maar aan Michel Preud'homme- kwam dan ook in de schaduw van het succesvolle duo Jelle Vossen en Abdoulay Diaby terecht. Terwijl ook die goaltjesdieven dit jaar nog droog staan, probeert de dure Braziliaan zijn carrière in eigen land te herlanceren, maar ook dat lukt dus voorlopig niet.



Nul goals in 241 minuten

De Brugse huurling kreeg bij Palmeiras al 241 minuten cadeau en daarin staat zijn doelpuntenteller nog altijd op een knullige nul. Geen wonder dat de in ons land (voorlopig?) geflopte spits ook in zijn thuisland op de bank zit en zich via invalbeurten moet bewijzen. Het lijkt wachten op die ene verlossende treffer...