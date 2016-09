Preud'homme nu wel content? Club wint 'geheime' oefenpot tegen Willem II (2-1)

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 19u45

De interlandbreak lijkt voor heel wat teams het ideale moment om de boel te finetunen en bij Club Brugge is dat niet anders. De uittredende landskampioen werkte vandaag een oefenmatch achter gesloten deuren af en die draaide uit op een 2-1 overwinning.

© photo news.

De geheime tegenstander van blauw-zwart afgelopen namiddag luisterde naar de naam Willem II, de nummer 13 in de Nederlandse Eredivisie. De ideale opponent voor Michel Preud'homme om enkele spelers wat extra speeltijd te gunnen. Zo kwamen reservedoelman Sébastien Bruzzese, aanwinst op de rechtsachter Ricardo van Rhijn, de Franse verdediger Benoît Poulain, Dion Cools en nieuwe flankaanvaller Anthony Limbombe tussen de lijnen.



Vanaken en Limbombe scoren

Meest opvallende naam was echter die van de Spaanse (top)transfer Tomás Pina, de van Villarreal overgekomen middenvelder is eindelijk verlost van zijn knieblessure en pikte zijn eerste minuten van het seizoen mee. En met succes, de 28-jarige opvolger van Timmy Simons stond 90 minuten tussen de lijnen en hielp Club mee aan een 2-1 overwinning. Doelpunten waren er van Hans Vanaken en Anthony Limbombe. Een succesvolle oefengalop dus voor de West-Vlamingen, in tegenstelling tot drie weken geleden toen onder gelijkaardige omstandigheden verloren werd van het Turkse Antalyaspor mét ex-topvedette Samuel Eto'o als matchwinnaar.