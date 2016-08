Waarom Carcela Club in extremis wandelen stuurde

Door: Wouter Devynck

Dan toch géén Mehdi Carcela (27) voor Club Brugge. Hoewel de flankaanvaller zijn woord had gegeven aan Michel Preud'homme, liet hij zich door zijn Spaanse vader overhalen om alsnog voor Granada te kiezen. Streep door de rekening voor blauw-zwart, dat nu nog tot middernacht heeft om eventueel een andere meerwaardespeler te vinden.

Normaal had u hier de bevestiging van het nieuws in onze dinsdagkrant moeten lezen. Namelijk dat Mehdi Carcela rond was met Club en een contract van vier jaar zou tekenen. De Bruggelingen zouden voor de gewezen Standardspeler zo'n 3 miljoen euro betalen. Helaas voor Michel Preud'homme is het geworden dat Mehdi Carcela rond is met Granada en daar een meerjarig contract zal tekenen. De Spanjaarden zouden zo'n 2,5 miljoen euro betalen voor 75 procent van de transferrechten.



