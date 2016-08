Lommel kijkt al uit naar droomaffiche in beker tegen Club Brugge mét oude bekende Vanaken

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 19u44 Bron: Belga

© belga.

Club Brugge neemt het op woensdag 21 september in de zestiende finales van de Beker van België in eigen stadion op tegen Lommel United, de huidige leider in eerste klasse B. De landskampioen wil de Limburgers niet onderschatten. "Lommel is een te duchten tegenstander", blikte sportief manager Roel Vaeyens vandaag na de loting vooruit op de partij.

"Lommel is uitstekend aan het seizoen begonnen. We moeten dus waakzaam zijn. In de bekercompetitie gebeuren er in elke ronde verrassingen", stelde Vaeyens. "We zijn torenhoog favoriet, maar moeten deze wedstrijd aanvatten zoals we dat altijd doen. We zullen de club scouten en ons uitstekend voorbereiden."



"Zo ver mogelijk geraken"

Club Brugge stond de voorbije twee edities telkens in de finale. Afgelopen seizoen moest Blauw-zwart de Croky Cup aan Standard Luik laten (1-2), in 2015 waren de Bruggelingen in de finale te sterk voor RSC Anderlecht (2-1). "Ook dit seizoen willen we zo ver mogelijk geraken. Veel zal afhangen van de loting", zei Vaeyens, die zich na vijf speeldagen (7 op 15) geen zorgen maakt over de matige competitiestart van Club. "We hadden liever meer punten gehad, maar er is geen man overboord. In het begin van het seizoen is het altijd een beetje zoeken."



"Tevreden met mooie affiche"

Lommel United, dat zich na een 1-3 zege tegen Deinze (A1) plaatste voor de zestiende finales, kijkt uit naar de galamatch tegen Club Brugge. "We koesteren weinig ambitie voor de beker van België, de competitie is prioritair. We zijn wel tevreden met zo'n mooie affiche. Onze spelers krijgen een mooi forum om hun kwaliteiten te tonen", reageerde sportief manager Tom Van Imschoot. Na drie speeldagen in de Proximus League staat Lommel United met zeven punten verrassend aan de leiding. "Onze kern is al een maand volledig rond, dus we staan net iets verder dan andere clubs. De punten nemen ze ons in ieder geval niet meer af", stelde Van Imschoot, die zich positief uitlaat over de competitiehervorming. "Het niveau is hoger en we krijgen meer aandacht", besloot hij.



Speciale match Vanaken

Voor Hans Vanaken, draaischijf van Club, wordt de wedstrijd in het Jan Breydelstadion hoe dan ook een om naar uit te kijken. De 24-jarige spelmaker neemt het op tegen zijn jeugdclub, die hem ook zijn eerste profcontract aanbood.